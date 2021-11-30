Недвижимость «остановилась»: эксперт о ценах на жилье в Крыму

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Цены на недвижимость в Крыму стабилизировались, резких скачков рынка не предвидится.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» озвучил директор по маркетингу и продажам строительной компании Артур Дубровский.

«На рынок недвижимости в течение последних месяцев оказывали влияние сразу несколько факторов: высокий спрос на жилье в регионе, повышение себестоимости строительства за счет подорожания строительных материалов и дефицита рабочей силы, темпы роста инфляции», - сообщил Дубровский.

Он напомнил, что Республика Крым и Севастополь вошли в антилидеры среди регионов в рейтинге обеспеченности жильем. По его словам, если в среднем по стране этот показатель составляет 24,4 квадратных метра, то на полуострове - 18,9 «квадратов».

Высокий уровень дефицита в регионе сохранится еще длительное время, чтобы его восполнить, необходимо построить еще около 11 млн квадратных метров жилья, подчеркнул директор по продажам.

При этом он выразил уверенность, что «некоторая нестабильность национальной валюты, которая сейчас наблюдается, вызовет лишь краткосрочный рост продаж».

«В последние месяцы цены на недвижимость в Крыму стабилизировались, полагаю, что эта тенденция сохранится. Резких подорожаний больше не будет, а стоимость квадратных метров будет расти в пределах инфляции», - предположил Дубровский.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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