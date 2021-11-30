Происшествия
Названы регионы Крыма, больше всего пострадавшие от ночного урагана
В Крыму из-за непогоды больше всего пострадали Белогорский, Симферопольский, Бахчисарайский и Советский районы.
К утру в большинстве населенных пунктов электроснабжение восстановлено, но работы еще продолжаются. Об этом сообщили в ГУП РК «Крымэнерго».
Также по Крыму остается обесточено 295 трансформаторных подстанций 6-10 кВ. В Симферополе энергетики ликвидируют повреждения в сетях 0,4 кВ. В устранении последствий непогоды задействованы основные и дополнительные аварийные бригады, в том числе передислоцированные из других районов Крыма.
На полуострове продолжает действовать особый режим.
Напомним, по данным на 5:00 30 ноября без электроснабжения в Крыму остаются около 12,1 тысячи человек.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Прогноз погоды в Крыму на вторник 30 ноября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 30 ноября.
«Ветер с камнями и деревья на машины». Шторм парализовал Севастополь. Сотни машин и пассажиров оказались заложниками штормовой ситуации.
Шторм добрался до Ялты и Алушты: ураган сносит конструкции и обрывает провода. Непогода обрушилась на Южный берег Крыма, в Алуштинском регионе ряд сел без света, а в Ялте ветер повалил новогодние инсталляции.
МЧС предупредило об усилении ветра в Крыму в ближайшие два часа. Ураганный ветер до 35 метров в секунду ожидается в Крыму в ближайшие несколько часов.
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В Крыму - массовое отключение электроснабжения
Жители центральной части Крымского полуострова сообщают о перебоях с электроснабжением.
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