Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.9
воздух +12
море +14

Происшествия

Названы регионы Крыма, больше всего пострадавшие от ночного урагана

09:08 вторник, 30 ноября 2021

В Крыму из-за непогоды больше всего пострадали Белогорский, Симферопольский, Бахчисарайский и Советский районы.

К утру в большинстве населенных пунктов электроснабжение восстановлено, но работы еще продолжаются. Об этом сообщили в ГУП РК «Крымэнерго».

Также по Крыму остается обесточено 295 трансформаторных подстанций 6-10 кВ. В Симферополе энергетики ликвидируют повреждения в сетях 0,4 кВ. В устранении последствий непогоды задействованы основные и дополнительные аварийные бригады, в том числе передислоцированные из других районов Крыма.

На полуострове продолжает действовать особый режим.

Напомним, по данным на 5:00 30 ноября без электроснабжения в Крыму остаются около 12,1 тысячи человек.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на вторник 30 ноября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 30 ноября.

«Ветер с камнями и деревья на машины». Шторм парализовал Севастополь. Сотни машин и пассажиров оказались заложниками штормовой ситуации.

Шторм добрался до Ялты и Алушты: ураган сносит конструкции и обрывает провода. Непогода обрушилась на Южный берег Крыма, в Алуштинском регионе ряд сел без света, а в Ялте ветер повалил новогодние инсталляции.

МЧС предупредило об усилении ветра в Крыму в ближайшие два часа. Ураганный ветер до 35 метров в секунду ожидается в Крыму в ближайшие несколько часов.

Власть
Бывшего полицейского в Ялте приговорили к 13 годам колонии

Бывшего полицейского в Ялте приговорили к 13 годам колонии

Бывший врио замначальника следственного отдела УМВД Ялты приговорен местным судом к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима за взятки.

Коронавирус в Крыму
Сводка за сутки: Крым продолжает бить рекорды по смертности

Сводка за сутки: Крым продолжает бить рекорды по смертности

За 29 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 442 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 119 469 положительных на Covid-19.

Происшествия
В Севастополе релакс в хамаме закончился кровавой баней

В Севастополе релакс в хамаме закончился кровавой баней фото

Жуткие фото разместили очевидцы в социальной сети ВКонтакте.

Происшествия
МЧС сообщило о пострадавших от урагана в Ялте, Алуште и Симферопольском районе

МЧС сообщило о пострадавших от урагана в Ялте, Алуште и Симферопольском районе

Жители Ялты, Алушты и Симферопольского района обратились за медицинской помощью из-за травм, полученных во время урагана.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации