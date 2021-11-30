Названы регионы Крыма, больше всего пострадавшие от ночного урагана

В Крыму из-за непогоды больше всего пострадали Белогорский, Симферопольский, Бахчисарайский и Советский районы.

К утру в большинстве населенных пунктов электроснабжение восстановлено, но работы еще продолжаются. Об этом сообщили в ГУП РК «Крымэнерго».

Также по Крыму остается обесточено 295 трансформаторных подстанций 6-10 кВ. В Симферополе энергетики ликвидируют повреждения в сетях 0,4 кВ. В устранении последствий непогоды задействованы основные и дополнительные аварийные бригады, в том числе передислоцированные из других районов Крыма.

На полуострове продолжает действовать особый режим.

Напомним, по данным на 5:00 30 ноября без электроснабжения в Крыму остаются около 12,1 тысячи человек.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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Прогноз погоды в Крыму на вторник 30 ноября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 30 ноября.

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