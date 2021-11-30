Может ли Черное море остаться без рыбы

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Богатства морских глубин могут иссякнуть, если использовать их без меры.

Рыболовецкие суда, объявившиеся недалеко от берегов Феодосии, встревожили крымчан. Жители опасаются, что рыбаки, ведущие промысел недалеко от берега, могут серьезно навредить популяции черноморских обитателей и оставить Черное море совсем без рыбы.

«Откуда же в Черном море будет рыба, когда неделю уже стоят сейнера и все вытаскивают? Расположились сегодня уже совсем близко к берегу», — пишет жительница пгт Курортное в группе «Крымский взгляд» в соцсети «Facebook».

Чиновники в этом никакой проблемы не видят. Суда оборудованы всеми необходимыми средствами контроля, пояснил начальник управления рыбоводства и аквакультуры департамента рыбного хозяйства Минсельхоза Крыма Владимир Гайдаенко. Кроме того, для всех судов устанавливаются и допустимые лимиты на вылов, и координаты сектора, в котором можно вести промысел.

«Это все не бесконтрольно. Сейнеры не выходят в море без оповещений, так как находятся под постоянным контролем пограничного ФСБ и систем контроля. При этом выловить рыбы больше, чем положено, они не могут: при заходе в порт все взвешивается и учитывается», — заявил Гайдаенко.

Несмотря на все меры контроля, главное ограничение, по словам ученых, до сих пор не установлено. Речь о запрете на лов рыбы в 300-метровой зоне от берега, рассказала заведующая лабораторией фиторесурсов ФИЦ «Институт биологии южных морей имени А.О. Ковалевского» РАН Наталия Мильчакова. С этим предложением ученые и общественники обращались к правительству России и Росрыболовству еще в 2016 году — и получили отказ.

«Мы просили отодвинуть зону добычи водных биологических ресурсов (ВБР) за изобату глубиной 30 метров и не ближе 300 метров от берега, но Росрыболовство на это не пошло», — поделилась Мильчакова.

Ограничения коснулись лишь некоторых участков. Так, официально закрытыми для рыболовства стали акватории ООПТ, места нереста и миграции особо ценных видов рыб.

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