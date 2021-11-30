МЧС сообщило о пострадавших от урагана в Ялте, Алуште и Симферопольском районе

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Жители Ялты, Алушты и Симферопольского района обратились за медицинской помощью из-за травм, полученных во время урагана.

Об этом сообщили в МЧС Крыма.

«В числе пострадавших – мужчина в Алуште и женщина в Симферопольском районе», – сообщили в республиканском министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Пострадавшие от непогоды есть также в Ялте. По данным главы администрации города Янины Павленко, травмы получили четыре человека.

«Трое травмированы в результате падения деревьев. Это 16-летний подросток, 67-летний мужчина и женщина того же возраста. С травмами различной степени тяжести и переломами они госпитализированы. Еще один мужчина 33 лет травмирован сорванной ветром антенной. Он обратился в травмпункт – госпитализация не понадобилась. Всем оказывается медицинская помощь в полной мере», – сообщила Павленко.

Сейчас в Крыму действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Порывы в Симферополе достигали 20 метров в секунду, максимум отмечен на Южном берегу Крыма – 32 метра в секунды. Ухудшение погодных условий ожидается и завтра.

«В связи с сильными порывами ветра, по информации «Крымэнерго», без электроэнергии находятся порядка 37 тысяч человек. В круглосуточном режиме осуществляются работы по восстановлению энергоснабжения», – сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Он уточнил, что ситуация находится на особом контроле. К ликвидации последствий непогоды привлечено необходимое количество специалистов и соответствующей техники.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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