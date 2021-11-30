Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.9
воздух +12
море +14

Происшествия

МЧС сообщило о пострадавших от урагана в Ялте, Алуште и Симферопольском районе

07:40 вторник, 30 ноября 2021
МЧС сообщило о пострадавших от урагана в Ялте, Алуште и Симферопольском районе

фото © Новости Крыма

Жители Ялты, Алушты и Симферопольского района обратились за медицинской помощью из-за травм, полученных во время урагана.

Об этом сообщили в МЧС Крыма.

«В числе пострадавших – мужчина в Алуште и женщина в Симферопольском районе», – сообщили в республиканском министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Пострадавшие от непогоды есть также в Ялте. По данным главы администрации города Янины Павленко, травмы получили четыре человека.

«Трое травмированы в результате падения деревьев. Это 16-летний подросток, 67-летний мужчина и женщина того же возраста. С травмами различной степени тяжести и переломами они госпитализированы. Еще один мужчина 33 лет травмирован сорванной ветром антенной. Он обратился в травмпункт – госпитализация не понадобилась. Всем оказывается медицинская помощь в полной мере», – сообщила Павленко.

Сейчас в Крыму действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра. Порывы в Симферополе достигали 20 метров в секунду, максимум отмечен на Южном берегу Крыма – 32 метра в секунды. Ухудшение погодных условий ожидается и завтра.

«В связи с сильными порывами ветра, по информации «Крымэнерго», без электроэнергии находятся порядка 37 тысяч человек. В круглосуточном режиме осуществляются работы по восстановлению энергоснабжения», – сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Он уточнил, что ситуация находится на особом контроле. К ликвидации последствий непогоды привлечено необходимое количество специалистов и соответствующей техники.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

На улице Киевской в Симферополе ветер сорвал крышу многоэтажки. Очевидцы сообщили в редакцию Крымского информационного агентства о том, что в многоквартирном жилом доме по улице Киевской ветер сорвал часть кровли.

Четыре человека пострадали в Ялте из-за непогоды. Четыре человека пострадали в Ялте из-за неблагоприятных условий.

Крупный пожар в Симферополе: горит поле рядом с ТЦ и АЗС. Заросли камыша загорелись в районе объездной Симферополя рядом с двумя торговыми центрами и автозаправочным комплексом.

Причиной отключения электричества стало срабатывание автоматики на подстанциях. Веерные отключения света происходят в столице Крыма и Симферопольском районе.

Власть
Бывшего полицейского в Ялте приговорили к 13 годам колонии

Бывшего полицейского в Ялте приговорили к 13 годам колонии

Бывший врио замначальника следственного отдела УМВД Ялты приговорен местным судом к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима за взятки.

Коронавирус в Крыму
Сводка за сутки: Крым продолжает бить рекорды по смертности

Сводка за сутки: Крым продолжает бить рекорды по смертности

За 29 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 442 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 119 469 положительных на Covid-19.

Происшествия
В Севастополе релакс в хамаме закончился кровавой баней

В Севастополе релакс в хамаме закончился кровавой баней фото

Жуткие фото разместили очевидцы в социальной сети ВКонтакте.

Происшествия
МЧС сообщило о пострадавших от урагана в Ялте, Алуште и Симферопольском районе

МЧС сообщило о пострадавших от урагана в Ялте, Алуште и Симферопольском районе

Жители Ялты, Алушты и Симферопольского района обратились за медицинской помощью из-за травм, полученных во время урагана.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации