Лукашенко сделал громкое заявление по Крыму

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «Крым юридически и фактически является территорией России».

Об этом белорусский лидер сказал в интервью гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву.

«Мы все понимали, что Крым де-факто – это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским», – приводит слова Лукашенко РИА Новости.

Белорусский лидер также заявил о намерении посетить полуостров, о чем он уже договорился с президентом России Владимиром Путиным.

«У нас определенная договоренность с Путиным, что мы в Крыму побудем. Мы раза три об этом говорили, и он (Путин – ред. ) должен был сам определиться, когда удобнее будет время... Я ему – когда пригласите, тогда и полетим», – сказал президент Белоруссии.

Лукашенко добавил, что хотел бы начать свою поездку на полуостров с посещения Севастополя.

«Я, прилетая в Крым, всегда приземлялся в Севастополе. Путин мне много рассказывал о нынешней базе ВВС в Севастополе, военно-космических сил. Очень много. А я в Севастополе, в аэропорту, на аэродроме знаю каждый метр», – пояснил президент Белоруссии.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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