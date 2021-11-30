Крым на пороге второго удара стихии: ситуация в городах

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В Крыму сохраняется действие штормового предупреждения, до конца суток и ночью ожидаются ливни с порывами ветра до 30 м/с, в горах до 35 м/с.

Во второй половине дня погода во многих городах полуострова резко испортилась, пошел дождь и усилился ветер. Все службы реагирования и коммунальщики переведены в режим повышенной готовности.

«Информация об ухудшении погодных условий своевременно доведена до всех органов управления и заинтересованных служб через региональную автоматизированную систему центрального оповещения. Вся спасательная техника готова к реагированию на возможные чрезвычайные происшествия и действиям по предназначению. Силы находятся в режиме повышенной готовности. Осуществляется мониторинг обстановки, созданы оперативные дежурные смены, работает оперативный межведомственный штаб», - сообщил министр чрезвычайных ситуаций Сергей Садаклиев.

По информации пресс-службы «Крымэнерго», после первого удара стихии частично обесточенными остаются девять линий электропередачи 6-10 кВ, отключены 76 трансформаторных подстанций.

«Без электричества остаются около 2300 абонентов Симферопольском районе и около 450 абонентов в Белогорском и Бахчисарайском районах», - уточнили на предприятии.

Энергетики продолжают ликвидировать последствия непогоды.

Организована сменная работа персонала в круглосуточном режиме.

Симферополь

Сильный дождь обрушился на крымскую столицу после обеда. По состоянию на 17 часов он практически прекратился, однако небо затянуто грозовыми тучами и сильно похолодало. На фоне непогоды усугубилась и дорожная обстановка – улицы Симферополя буквально «сковали» автомобильные заторы. Сервис «Яндекс.Пробки» оценивает ситуацию на 8 баллов.

Наибольшие пробки зафиксированы в центре города. Так, бордовым цветом «горят» улицы Караимская, Севастопольская, проспект Кирова и проспект Победы, Ленина, Александра Невского, Красноармейская, Павленко, бульвар Франко. Также сильно затруднен проезд по Гоголя, Киевской, Русской, Титова, Элеваторной, Глинки. При планировании поездок по городу лучше выбирать альтернативные пути.

Ялта

В Ялте сейчас сильный дождь, однако, каких-либо других проявлений непогоды нет. По словам мэра городе Янины Павленко, все службы находятся в полной «боевой» готовности.

«Мы подготовились к возможному ухудшению погодных условий, увеличили количество задействованной техники с 56 до 78 единиц, количество коммунальных работников с 200 до 312. Работаем в круглосуточном режиме», - сообщила Павленко.

Алушта

После 15:00 в курортном городе начался настоящий ливень. По сообщениям местных жителей, он продолжался около двух часов. На данный момент осадки практически прекратились, они принесли с собой незначительное понижение температуры воздуха. На данный момент в Алуште около 10-11 градусов тепла. Однако, по данным крымского гидрометцентра, ночью температура опустится до +1…+3, пройдет дождь с мокрым снегом.

Евпатория

Евпаторию, по словам главы администрации Романа Тихончука, непогода миновала и в дальнейшем ситуация будет только налаживаться, уверен он.

«Экстренные и коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности еще с утра. У нас был дождь, но уже закончился, ветер менее 10 метров в секунду и прогнозу синоптиков к утру завтрашнего дня он будет еще слабее. Тем не менее, мы подготовили заранее все ливневые канализации. Мы уже вышли из-под влияния циклона, по большому счету, нас непогода миновала», - сообщил он.

Керчь

Керчане сообщают о дожде при безветренной погоде и штиле. При этом из громкоговорителей по городу разносятся предупреждения о возможном ухудшении погодных условий. На данный момент столбики термометров показывают около +9, однако ночью, по оценкам синоптиков, температура опустится до минусовых значений.

Армянск

В Армянске также идет небольшой дождь, ветра практически нет, однако все городские службы переведены в режим повышенной готовности и готовы к возможной непогоде, заявил глава администрации города Василий Телиженко.

Бахчисарай

Дождь прошел и в Бахчисарае. Он начался после обеда и продлился около 40 минут. К вечеру он стих, как и ветер. Сейчас его скорость не превышает 2-8 м/с. По прогнозам синоптиков, в течение вечера и ночи дождь еще не раз напомнит о себе, однако на данный момент обстановка в городе спокойная.

Феодосия и Судак

На востоке Крыма спокойнее, чем в других частях полуострова. В Феодосии по состоянию на 17 часов безветренно, идет дождь, который временами усиливается. На море сохраняется штиль, хотя по прогнозам синоптиков, к ночи вероятно усиление ветра. Аналогичные прогнозы синоптики дают для Судака, который сейчас также «поливает»: местные веб-камеры показывают проливной дождь и небольшие волны на море, однако ветер не сильный - порывы едва колышут ветви деревьев, и в соответствии с данными крымского гидрометцентра, не превышают 7-13 м/с.

Севастополь

Севастополь уже прошел испытание обещанным прогнозами грозовым дождем и теперь в городе ожидают усиления ветра до 27 м/с. В МЧС объявили экстренное предупреждение о рисках обрыва линий электропередачи, падения деревьев и ударов молний в различные конструкции.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Как Крым пережил первый удар стихии. В Крыму сохраняется риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с порывами линий электропередачи и затруднением движения транспорта: по предварительным прогнозам, во вторник в регионе ожидаются ливни с порывами ветра до 30 м/с, в горах до 35 м/с.

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