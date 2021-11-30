Происшествия
Кровли трех школ и детского сада сорвало ураганом в Симферополе
Кровли трех школ и одного детского сада пострадали от ураганного ветра в Симферополе.
Об этом сообщила заместитель главы администрации – начальник управления образования крымской столицы Татьяна Сухина.
«Пострадали кровли трех общеобразовательных учреждений и детского сада №18. Кроме того, на территории пяти объектов образования – четыре школы и один детский сад – повалены деревья», – уточнила Сухина.
В то же время энергоснабжение сейчас есть во всех учреждениях, учебный процесс продолжается в штатном режиме.
По данным администрации, всего в Симферополе повалено более 40 деревьев. В ликвидации последствий стихии задействовано 240 сотрудников МБУ «Город» и 19 единиц техники. Как минимум 15 деревьев упали на набережной Салгира, некоторые из них перекрыли пешеходные зоны.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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