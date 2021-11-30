Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.9
воздух +12
море +14

Происшествия

Кровли трех школ и детского сада сорвало ураганом в Симферополе

Кровли трех школ и одного детского сада пострадали от ураганного ветра в Симферополе.

Об этом сообщила заместитель главы администрации – начальник управления образования крымской столицы Татьяна Сухина.

«Пострадали кровли трех общеобразовательных учреждений и детского сада №18. Кроме того, на территории пяти объектов образования – четыре школы и один детский сад – повалены деревья», – уточнила Сухина.

В то же время энергоснабжение сейчас есть во всех учреждениях, учебный процесс продолжается в штатном режиме.

По данным администрации, всего в Симферополе повалено более 40 деревьев. В ликвидации последствий стихии задействовано 240 сотрудников МБУ «Город» и 19 единиц техники. Как минимум 15 деревьев упали на набережной Салгира, некоторые из них перекрыли пешеходные зоны.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Разбитые корабли и машины: последствия страшного урагана в Ялте. В результате непогоды в Ялте пострадали три человека, в том числе 16-летняя девочка, они госпитализированы.

В Крыму без электроснабжения остаются 12 тысяч человек. Количество людей, находящихся в Крыму без электроснабжения, к утру сократилось до 12 тысяч.

Почти полсотни деревьев в Симферополе не выдержали удара стихии. Более 40 заявок на поваленные деревья поступило коммунальщикам за прошедшую ночь.

Ветер со скоростью 40 м/с обесточил три десятка ЛЭП в Крыму. Ураганный ветер в Крыму вечером в понедельник усилился до 40 метров в секунду, повреждения на линиях электропередачи устраняют более 200 специалистов.

Власть
Бывшего полицейского в Ялте приговорили к 13 годам колонии

Бывшего полицейского в Ялте приговорили к 13 годам колонии

Бывший врио замначальника следственного отдела УМВД Ялты приговорен местным судом к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима за взятки.

Коронавирус в Крыму
Сводка за сутки: Крым продолжает бить рекорды по смертности

Сводка за сутки: Крым продолжает бить рекорды по смертности

За 29 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 442 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 119 469 положительных на Covid-19.

Происшествия
В Севастополе релакс в хамаме закончился кровавой баней

В Севастополе релакс в хамаме закончился кровавой баней фото

Жуткие фото разместили очевидцы в социальной сети ВКонтакте.

Происшествия
МЧС сообщило о пострадавших от урагана в Ялте, Алуште и Симферопольском районе

МЧС сообщило о пострадавших от урагана в Ялте, Алуште и Симферопольском районе

Жители Ялты, Алушты и Симферопольского района обратились за медицинской помощью из-за травм, полученных во время урагана.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации