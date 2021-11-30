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Коронавирус в Крыму

Койки под коронавирусных больных заняты в Крыму на 78 процентов

16:30 вторник, 30 ноября 2021

Коечный фонд для больных коронавирусом пациентов сокращается в Крыму. Сейчас он заполнен на 78%, сообщил и.о. министра здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский.

«Уменьшение количества пациентов, требующих госпитализации, позволило сократить коечный фонд с 5365 коек до 4216. На данный момент коечный фонд занят на 78 процентов. Тем не менее, ситуация остается напряженной, показатели заболеваемости высокие, поэтому следует продолжать соблюдать все ограничительные меры и вакцинироваться тем, кто это еще не сделал», – цитирует Скорупского пресс-служба республиканского минздрава.

По его информации, сейчас лечение получают 8222 человека, из них на амбулаторном лечении – 4919 человек, на стационарном – 3303. Из продолжающих лечение 364 пациента в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Сегодня в Крыму развернуто 143 пункта вакцинации, из них 125 стационарных пунктов и 18 мобильных. Полностью прошли вакцинацию порядка 700 тысяч человек, добавил министр.

При этом в республику продолжает поступать вакцина для профилактики COVID-19. На этой неделе ожидается поставка более 75 тысяч доз препарата «Спутник Лайт».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Более 12 тысяч крымчан имеют ВИЧ-положительный статус. По состоянию на 31 октября текущего года в Крыму зарегистрировано 12 тыс. 458 человек, живущих с ВИЧ инфекцией.

Сводка за сутки: Крым продолжает бить рекорды по смертности. За 29 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 442 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 119 469 положительных на Covid-19.

Первая партия вакцины от коронавируса для детей поступит в Крым в декабре. В конце декабря в Крыму, как и во всей стране, ожидают поставку первой партии вакцины от коронавируса для детей в возрасте от 12 до 17 лет.

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