Койки под коронавирусных больных заняты в Крыму на 78 процентов

Коечный фонд для больных коронавирусом пациентов сокращается в Крыму. Сейчас он заполнен на 78%, сообщил и.о. министра здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский.

«Уменьшение количества пациентов, требующих госпитализации, позволило сократить коечный фонд с 5365 коек до 4216. На данный момент коечный фонд занят на 78 процентов. Тем не менее, ситуация остается напряженной, показатели заболеваемости высокие, поэтому следует продолжать соблюдать все ограничительные меры и вакцинироваться тем, кто это еще не сделал», – цитирует Скорупского пресс-служба республиканского минздрава.

По его информации, сейчас лечение получают 8222 человека, из них на амбулаторном лечении – 4919 человек, на стационарном – 3303. Из продолжающих лечение 364 пациента в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Сегодня в Крыму развернуто 143 пункта вакцинации, из них 125 стационарных пунктов и 18 мобильных. Полностью прошли вакцинацию порядка 700 тысяч человек, добавил министр.

При этом в республику продолжает поступать вакцина для профилактики COVID-19. На этой неделе ожидается поставка более 75 тысяч доз препарата «Спутник Лайт».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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