Какой сегодня праздник 30 ноября

Сегодня, 30 ноября 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Всемирный день домашних животных (World Pets Day)

Ежегодно 30 ноября во многих странах отмечается Всемирный день домашних животных (World Pets Day). Он посвящен всем одомашненным человеком животным и служит напоминанием всему человечеству об ответственности за «братьев наших меньших».

Не удивительно, что девизом этого Дня стали слова Маленького принца из произведения Антуана де Сент-Экзюпери: «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил», которые обращены ко всем людям.

Идея проведения этого актуального в наши дни праздника впервые прозвучала еще в 1931 году, на Международном конгрессе сторонников движения в защиту природы, во Флоренции (Италия). Тогда различные экологические организации и природоохранные общества заявили о готовности организовывать разнообразные массовые мероприятия, направленные на воспитание в людях чувства ответственности за все живое на планете, в том числе и за домашних животных.

Всемирный день слонов

Этот день был создан по инициативе экологов и неравнодушных людей с целью привлечь внимание к проблеме сокращения численности самых крупных сухопутных млекопитающих на земле. В различных странах мира в этот день проводятся всевозможные мероприятия в поддержку охраны этих величественных животных. Сегодня в мире насчитывается около 600 000 слонов в Африке и до 30 000 в Азии. Чтобы обратить внимание на эту проблему, например, в Индии устраиваются “Фестивали Слонов».

Слон – самое крупное из сухопутных млекопитающих, относящееся к отряду хоботных. На сегодняшний день осталось всего два вида: индийский слон, который достигает в высоту 2,5 метра и веса 3-5 тонн, и более крупный представитель – африканский слон, при весе 5-7 тонн его высота может составлять до 4 метров. Африканский, в свою очередь, делится на два рода: саванный и лесной слон.

Слон – это величественное, умное, обладающее самосознанием, высокоорганизованное животное, и вы, наверное, удивитесь, узнав, что он занесен в Красную книгу МСОП (Международный Союз Охраны Природы).

Григорий Зимоуказатель

Народный праздник «Григорий Зимоуказатель» отмечается 30 ноября (по старому стилю – 17 ноября). В церковном календаре это день почтения памяти святителя Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского. Другие названия праздника: «Григорий», «Никон», «Встреча Сивера», «Предзимье». Зимоуказателем день именовался потому, что определял какая будет погода наступающей зимой. В простонародье его также прозвали Сивером, так как в эти дни начинал дуть холодный северный ветер.

Также сегодня, 30 ноября, отмечают такие праздники:

- День памяти преподобного Никона Радонежского

- Международный день информационной безопасности (International Computer Security Day)

- День хомуса в Якутии

- День радиотехнических войск Украины

- Праздник неглиже

- День памяти всех жертв применения химического оружия (Day of Remembrance for all Victims of Chemical Warfare)

- Международный день «Города за жизнь» (Cities for Life Day)

- День банки для консервирования (National Mason Jar Day) в США

- День мучеников в ОАЭ

- День святого Андрея в Шотландии

- День мусса (National Mousse Day) в США

- День памяти еврейских беженцев из арабских стран в Израиле

- День независимости Барбадоса

- День независимости Йемена

- День Андреса Бонифасио на Филиппинах

Сегодня именины празднуют: Григорий, Иван, Захар, Геннадий, Лонгин, Никон, Лазарь, Юстин.

Что происходило 30 ноября в прошлые годы

1763 - Проведение судебной реформы Кириллом Разумовским. Введены земские суды для гражданских дел и исков, гродские суды для уголовных и подкоморский суд для исков по земельным вопросам. Наивысшей формой суда стал Генеральный суд.

1854 - Вице-королем Египта Саид-Пашей предоставлено разрешение на строительство Суэцкого канала. Само строительство началось в 1859 году.

1867 - начал работу первый электрический маяк на территории Российской Империя, который был установлен в Одессе (сейчас известен как Одесский маяк).

1922 - Последний выход на сцену легенды французского кино и театраСары Бернар. В последний раз она играла в возрасте 78-и лет.

1922 - На карте появилась Чеченская автономия.

1939 - Начало советско-финской войны (началась с нападения СССР).

1963 - Начало эксплуатации коксохимического завода, который был построен в Авдеевке Донецкой области. Сегодня этот завод является крупнейшим коксохимическим предприятием в Европе.

1968 - В Киеве торжественно открыт Республиканский дом композиторов.

1973 - XXVIII сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла международную конвенцию о пресечении преступлений апартеида (официальная политика расовой дискриминации, сегрегации и угнетения, которую на протяжении 1948-1991 гг. проводили правящие круги) и наказании за него.

1993 - Гербом Российской Федерации вновь стал двуглавый орел, который ранее использовался как герб Российской империи (с 1472 до советского периода).

1996 - Создана Государственная таможенная служба Украины.

1998 - В обязанности премьер-министра Македонии приступил 32-летний Любко Георгиевски. Он стал самым молодым премьер-министром в мире.

2006 - Официальный релиз о выходе на полки магазинов новой операционной системы Windows Vista и пакета программ Office 2007 от корпорации «Microsoft».

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 30 ноября. Какие праздники будут завтра?

