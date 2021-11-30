Как Крым пережил первый удар стихии

фото © Новости Крыма

В Крыму сохраняется риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с порывами линий электропередачи и затруднением движения транспорта: по предварительным прогнозам, во вторник в регионе ожидаются ливни с порывами ветра до 30 м/с, в горах до 35 м/с.

Об этом сообщает МЧС России.

Ураганный ветер обрушился на регион в понедельник вечером. В центре урагана оказались Симферополь и ЮБК. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ветер оставил без электроэнергии порядка 37 тысяч человек, в Минэнерго России уточнили, что в пиковый период количество отключенных абонентов доходило до 56 тысяч.

Сейчас специалисты продолжают ликвидировать последствия непогоды.

Наибольшее количество технологических нарушений в период разгула стихии было зафиксировано в Белогорском, Симферопольском, Бахчисарайском и Советском районах. Отключения электроэнергии произошли в 15 населенных пунктах. Помимо домов, энергоснабжение было прервано в 52 социально-значимых объектах: 16 школах, 13 детских садиках, 15 фельдшерско-акушерских пунктах и 8 котельных.

По данным Минэнерго России, без света более 12 тысяч человек. Мощность отключенных потребителей составила 10,8 МВт. Оперативно-выездные бригады энергетиков в круглосуточном режиме работают над восстановлением энергоснабжение абонентов.

В результате сильного ветра в Ялте пострадало шесть судов. Парусно-моторная яхта «Славия» затонула, обошлось без пострадавших. Теплоход «Форос -1» получил пробоины в носовой и кормовой частях выше ватерлинии. Несмотря на повреждения, судно на ходу и риска его затопления нет. Также пробоины получил прогулочный теплоход «Ливадия», его прибило к пирсу. Еще на двух судах, «Кронштадт» и «Крым», зафиксированы повреждения: у одного вдавлена корма, у второго помят пандус на кормовой части. Кроме того, к пирсу прибило теплоход «Санта Барбара», который стоял в Ялте на якоре. Непогода «прошлась» и по автомобилям.

По данным крымского МЧС, зафиксировано 65 происшествий, связанных с падением деревьев. Большинство – в Симферополе и Ялте.

«10 происшествий связанных с падением деревьев на автомобили. Имеется информация о повреждении 21 автомобиля. Также в результате порывов ветра произошло 10 происшествий, связанных с повреждением конструкций кровель», - уточнили в МЧС.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Дождь и сильный ветер снова обрушатся на Крым во второй половине дня. Резкое ухудшение погодных условий ожидается в Крыму во второй половине дня.

Прогноз погоды в Крыму на вторник 30 ноября. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 30 ноября.

«Ветер с камнями и деревья на машины». Шторм парализовал Севастополь. Сотни машин и пассажиров оказались заложниками штормовой ситуации.

Шторм добрался до Ялты и Алушты: ураган сносит конструкции и обрывает провода. Непогода обрушилась на Южный берег Крыма, в Алуштинском регионе ряд сел без света, а в Ялте ветер повалил новогодние инсталляции.