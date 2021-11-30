Общество
Дождь и сильный ветер снова обрушатся на Крым во второй половине дня
фото © Янина Павленко
Резкое ухудшение погодных условий ожидается в Крыму во второй половине дня.
Об этом сообщила начальник крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
«Очень сложная погода. Сегодня ожидаются после обеда дожди, местами очень сильные, и снова усиление ветра: до какой скорости, нам пока трудно рассчитать, но тоже штормовые значения – 20-25 метров в секунду. Сильный ветер сохранится и ночью, осадки ночью до утра. Скорее всего, дождь перейдет в снег», – сообщила Любецкая.
Сильный ветер, который наблюдался накануне, вызван активным фронтальным разделом. Сегодня утром в Крыму тепло, но после обеда начнется похолодание. Ночью ожидаются морозы. «Очень слабые морозы: от минут 2 до плюс 3 ночью. Но это ненадолго, на два дня, после этого резко теплеет», – добавила Любецкая.
Ветреная погода, которая ожидается сегодня, связана с выходом южного циклона.
Непогода обрушилась на Крым накануне. Сильный ветер стал причиной отключения света у 56 тысяч жителей Крыма, в основном Симферополя и Симферопольского района (сейчас без света остаются 12 тысяч граждан), повалены десятки деревьев (в одном только Симферополе – 40 штук). Госпитализированы шесть человек, погибших нет.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
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