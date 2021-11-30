Долг за капремонт в Крыму теперь можно погасить в рассрочку

Руководство некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым» решило пойти навстречу собственникам, имеющим долги по оплате взносов на капитальный ремонт.

Принято решение при заключении соглашения о предоставлении рассрочки по погашению задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт отменить обязательный авансовый платеж в размере 30%. Теперь сумма задолженности будет пропорционально распределяться на период 12 месяцев, сообщили в пресс-службе организации.

«Для получения рассрочки нужно направить заявление на почтовый адрес НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым» (295053, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 1А), либо на электронный адрес фонда: info@kaprem82.ru, либо подать заявление работникам отделений регионального оператора в городах и районах Республики Крым», — уточнили в пресс-службе.

Также необходимо приложить копии документов, подтверждающих право собственности на жилье, копии паспорта и квитанции об оплате 100 % суммы задолженности по пеням.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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