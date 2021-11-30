Власть
Долг за капремонт в Крыму теперь можно погасить в рассрочку
Руководство некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым» решило пойти навстречу собственникам, имеющим долги по оплате взносов на капитальный ремонт.
Принято решение при заключении соглашения о предоставлении рассрочки по погашению задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт отменить обязательный авансовый платеж в размере 30%. Теперь сумма задолженности будет пропорционально распределяться на период 12 месяцев, сообщили в пресс-службе организации.
«Для получения рассрочки нужно направить заявление на почтовый адрес НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым» (295053, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 1А), либо на электронный адрес фонда: info@kaprem82.ru, либо подать заявление работникам отделений регионального оператора в городах и районах Республики Крым», — уточнили в пресс-службе.
Также необходимо приложить копии документов, подтверждающих право собственности на жилье, копии паспорта и квитанции об оплате 100 % суммы задолженности по пеням.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
У симферопольского железнодорожного техникума снесло крышу. Для Симферопольского железнодорожного техникума, который находится на улице Караимской, ночь прошла также не гладко.
Разбитые корабли и машины: последствия страшного урагана в Ялте. В результате непогоды в Ялте пострадали три человека, в том числе 16-летняя девочка, они госпитализированы.
В Крыму без электроснабжения остаются 12 тысяч человек. Количество людей, находящихся в Крыму без электроснабжения, к утру сократилось до 12 тысяч.
Почти полсотни деревьев в Симферополе не выдержали удара стихии. Более 40 заявок на поваленные деревья поступило коммунальщикам за прошедшую ночь.
Дело умершего в Ялте чиновника из Москвы: появились новые детали
Судмедэксперт, который проводил экспертизу обнаруженного в Ялте тела заместителя руководителя Департамента культуры Москвы, обвиняется в халатности и служебном подлоге.
Более 12 тысяч крымчан имеют ВИЧ-положительный статус
По состоянию на 31 октября текущего года в Крыму зарегистрировано 12 тыс. 458 человек, живущих с ВИЧ инфекцией.
Как Крым пережил первый удар стихии
В Крыму сохраняется риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с порывами линий электропередачи и затруднением движения транспорта: по предварительным прогнозам, во вторник в регионе ожидаются ливни с порывами ветра до 30 м/с, в горах до 35 м/с.
В ялтинском порту затонуло судно
Согласно оперативной информации о ситуации в Ялте в городе от электроэнергии отключено 125 абонентов и повалено 15 деревьев.
7 часов назад
В Крыму - массовое отключение электроснабжения
20 часов назад
В Крыму прошел грязевой дождь
23 часа назад
«Турецкий» шторм дошел до Крыма: что происходит видео
20 часов назад
Ураганный ветер массово валит деревья в Симферополе
24 часа назад
Дождь и сильный ветер снова обрушатся на Крым во второй половине дня
Резкое ухудшение погодных условий ожидается в Крыму во второй половине дня.