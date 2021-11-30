Происшествия
Дело умершего в Ялте чиновника из Москвы: появились новые детали
фото © stv92.ru
Судмедэксперт, который проводил экспертизу обнаруженного в Ялте тела заместителя руководителя Департамента культуры Москвы, обвиняется в халатности и служебном подлоге.
Об этом сообщает пресс-служба Следкома России.
Труп замглавы московского департамента культуры Леонида Ошарина с резаными ранами рук и шеи был обнаружен 23 апреля 2020 года на съемной квартире в Ялте.
Следствием рассматривались разные версии произошедшего, в том числе и версия самоубийства.
По версии следствия, судмедэксперт ненадлежащим образом исполнил свои должностные обязанности и не провел в полном объеме экспертизу обнаруженного тела, в результате чего не установил свидетельствующие об убийстве повреждения.
«С целью сокрытия совершенного преступления он также внес в два заключения эксперта заведомо ложные сведения. Указанные действия повлекли несвоевременное принятие решения о возбуждении уголовного дела об убийстве мужчины и затягивание срока расследования. Преступные действия эксперта выявлены в результате комиссионной экспертизы эксгумированного тела убитого, проведенной с участием эксперта Судебно-экспертного центра Следкома России», - рассказали в ведомстве.
В отношении судмедэксперта было возбуждено и расследовано уголовное дело, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Поскольку супруга погибшего заявила гражданский иск, арест наложен и на имущество эксперта, его стоимость оценивается боле чем в 1,5 млн рублей. Сейчас фигуранту дела предъявлено обвинение в халатности и совершении двух эпизодов служебного подлога.
«Следствием собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая совершение указанных преступлений, в связи с чем уголовное дело направлено для передачи в суд. Расследование уголовного дела об убийстве продолжается», - подытожили в Следкоме.
Как ранее сообщалось, московский чиновник Леонид Ошарин прибыл в Ялту из Краснодарского края на такси, после чего перестал выходить на связь с родственниками.
По предварительным данным, его нашла хозяйка арендованной посуточно квартиры после того, как соседи пожаловались ей на круглосуточно горящий свет.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе во время урагана пострадали два человека. Два человека пострадали из-за урагана в Севастополе.
В Ялте рухнула колонка АЗС. В Ялте из-за сильного порыва ветра на одной из автозаправок упала бензоколонка.
В ялтинском порту затонуло судно. Согласно оперативной информации о ситуации в Ялте в городе от электроэнергии отключено 125 абонентов и повалено 15 деревьев.
МЧС сообщило о пострадавших от урагана в Ялте, Алуште и Симферопольском районе. Жители Ялты, Алушты и Симферопольского района обратились за медицинской помощью из-за травм, полученных во время урагана.
Дело умершего в Ялте чиновника из Москвы: появились новые детали
Судмедэксперт, который проводил экспертизу обнаруженного в Ялте тела заместителя руководителя Департамента культуры Москвы, обвиняется в халатности и служебном подлоге.
Более 12 тысяч крымчан имеют ВИЧ-положительный статус
По состоянию на 31 октября текущего года в Крыму зарегистрировано 12 тыс. 458 человек, живущих с ВИЧ инфекцией.
Как Крым пережил первый удар стихии
В Крыму сохраняется риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с порывами линий электропередачи и затруднением движения транспорта: по предварительным прогнозам, во вторник в регионе ожидаются ливни с порывами ветра до 30 м/с, в горах до 35 м/с.
В ялтинском порту затонуло судно
Согласно оперативной информации о ситуации в Ялте в городе от электроэнергии отключено 125 абонентов и повалено 15 деревьев.
7 часов назад
В Крыму - массовое отключение электроснабжения
20 часов назад
В Крыму прошел грязевой дождь
23 часа назад
«Турецкий» шторм дошел до Крыма: что происходит видео
20 часов назад
Ураганный ветер массово валит деревья в Симферополе
24 часа назад
Дождь и сильный ветер снова обрушатся на Крым во второй половине дня
Резкое ухудшение погодных условий ожидается в Крыму во второй половине дня.