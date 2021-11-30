Дело умершего в Ялте чиновника из Москвы: появились новые детали

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Судмедэксперт, который проводил экспертизу обнаруженного в Ялте тела заместителя руководителя Департамента культуры Москвы, обвиняется в халатности и служебном подлоге.

Об этом сообщает пресс-служба Следкома России.

Труп замглавы московского департамента культуры Леонида Ошарина с резаными ранами рук и шеи был обнаружен 23 апреля 2020 года на съемной квартире в Ялте.

Следствием рассматривались разные версии произошедшего, в том числе и версия самоубийства.

По версии следствия, судмедэксперт ненадлежащим образом исполнил свои должностные обязанности и не провел в полном объеме экспертизу обнаруженного тела, в результате чего не установил свидетельствующие об убийстве повреждения.

«С целью сокрытия совершенного преступления он также внес в два заключения эксперта заведомо ложные сведения. Указанные действия повлекли несвоевременное принятие решения о возбуждении уголовного дела об убийстве мужчины и затягивание срока расследования. Преступные действия эксперта выявлены в результате комиссионной экспертизы эксгумированного тела убитого, проведенной с участием эксперта Судебно-экспертного центра Следкома России», - рассказали в ведомстве.

В отношении судмедэксперта было возбуждено и расследовано уголовное дело, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Поскольку супруга погибшего заявила гражданский иск, арест наложен и на имущество эксперта, его стоимость оценивается боле чем в 1,5 млн рублей. Сейчас фигуранту дела предъявлено обвинение в халатности и совершении двух эпизодов служебного подлога.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая совершение указанных преступлений, в связи с чем уголовное дело направлено для передачи в суд. Расследование уголовного дела об убийстве продолжается», - подытожили в Следкоме.

Как ранее сообщалось, московский чиновник Леонид Ошарин прибыл в Ялту из Краснодарского края на такси, после чего перестал выходить на связь с родственниками.

По предварительным данным, его нашла хозяйка арендованной посуточно квартиры после того, как соседи пожаловались ей на круглосуточно горящий свет.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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