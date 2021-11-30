Власть
Бывшего полицейского в Ялте приговорили к 13 годам колонии
фото © Новости Крыма
Бывший врио замначальника следственного отдела УМВД Ялты приговорен местным судом к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима за взятки.
Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры РК.
Кроме того, он заплатит 77 миллионов рублей штрафа и в течение 10 лет не сможет занимать определенные должности.
«Подсудимый через посредника - адвоката Адвокатской палаты Республики Крым - получил взятку в размере 100 тысяч долларов США за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела по фактам мошеннических действий с земельными участками в Ялте и возвращение ранее изъятых оригиналов государственных актов на право собственности», - говорится в материалах суда.
Позже, он через двух посредников получили взятку в размере еще 400 тысяч рублей за назначение почерковедческих экспертиз и решение об отказе в возбуждении уголовного дела.
Адвокат и фигурант дела были задержаны при получении взятки. Приговор в законную силу не вступил.
Уголовные дела в отношении адвоката и двух посредников сейчас на стадии расследования.
Как ранее сообщалось, 28 ноября в Керчи задержали бывшего начальника управления единого заказчика администрации города. В отношении него возбуждено два уголовных дела по статье о получении взятки.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Реализация ФЦП в Севастополе привела к пяти уголовным делам. Всего прокуратура выявила 82 нарушения закона.
Большинство крымчан считают, что ГИБДД надо сократить в несколько раз. Почти половина крымчан считают, что сотрудников российской ГИБДД должно быть минимальное количество.
Жительница Крыма по ночам обворовывала сельскую управу из-за любви к природе. Жительница Крыма две ночи воровала кусты можжевельника у здания сельской администрации.
В Симферополе полиция задержала координатора «Крымской солидарности». В Симферополе у здания Крымского гарнизонного военного суда силовики задержали координатора «Крымской солидарности» Дилявера Меметова.
Бывшего полицейского в Ялте приговорили к 13 годам колонии
Бывший врио замначальника следственного отдела УМВД Ялты приговорен местным судом к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима за взятки.
Сводка за сутки: Крым продолжает бить рекорды по смертности
За 29 ноября на территории Республики Крым зарегистрировано 442 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 119 469 положительных на Covid-19.
В Севастополе релакс в хамаме закончился кровавой баней фото
Жуткие фото разместили очевидцы в социальной сети ВКонтакте.
В Крыму - массовое отключение электроснабжения
Жители центральной части Крымского полуострова сообщают о перебоях с электроснабжением.
16 часов назад
Севастопольская кефаль устроила «Черную пятницу» рыбакамфото
23 часа назад
В Крыму прошел грязевой дождь
19 часов назад
Ураганный ветер массово валит деревья в Симферополе
20 часов назад
«Турецкий» шторм дошел до Крыма: что происходит видео
16 часов назад
Крупный пожар в Симферополе: горит поле рядом с ТЦ и АЗС
15 часов назад
МЧС сообщило о пострадавших от урагана в Ялте, Алуште и Симферопольском районе
Жители Ялты, Алушты и Симферопольского района обратились за медицинской помощью из-за травм, полученных во время урагана.