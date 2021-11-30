Бывшего полицейского в Ялте приговорили к 13 годам колонии

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Бывший врио замначальника следственного отдела УМВД Ялты приговорен местным судом к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима за взятки.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры РК.

Кроме того, он заплатит 77 миллионов рублей штрафа и в течение 10 лет не сможет занимать определенные должности.

«Подсудимый через посредника - адвоката Адвокатской палаты Республики Крым - получил взятку в размере 100 тысяч долларов США за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела по фактам мошеннических действий с земельными участками в Ялте и возвращение ранее изъятых оригиналов государственных актов на право собственности», - говорится в материалах суда.

Позже, он через двух посредников получили взятку в размере еще 400 тысяч рублей за назначение почерковедческих экспертиз и решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Адвокат и фигурант дела были задержаны при получении взятки. Приговор в законную силу не вступил.

Уголовные дела в отношении адвоката и двух посредников сейчас на стадии расследования.

Как ранее сообщалось, 28 ноября в Керчи задержали бывшего начальника управления единого заказчика администрации города. В отношении него возбуждено два уголовных дела по статье о получении взятки.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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