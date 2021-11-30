Более 12 тысяч крымчан имеют ВИЧ-положительный статус

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По состоянию на 31 октября текущего года в Крыму зарегистрировано 12 тыс. 458 человек, живущих с ВИЧ инфекцией.

Из них 11 тыс. 236 человек (92%) состоят на диспансерном учете, 8 тыс. 769 человек (более 78%) получают антиретровирусную терапию.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Симферополе сообщила главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечению ВИЧ инфекций Министерства здравоохранения Республики Крым Татьяна Богатырева.

«С 2014 года увеличились темпы первичного скрининга. Если раньше обследовалось 7-8% населения, то сейчас эта цифра превышает 25% от всего населения Республики Крым. Соответственно, чем больше населения обследуется, тем больше выявляем. По сравнению с 2014 годом у нас очень выросла цифра охваченных антиретровирусной терапией, и это положительная динамика, так как мы предотвращаем новые заражения», — отметила Татьяна Богатырева.

Она также рассказала, что 34% состоящих на учете с ВИЧ — люди в возрасте 40-49 лет, 33% — 30-39 лет и 14,4% — 50-59 лет. Крымчане в возрасте до 30 лет болеют ВИЧ значительно реже.

«Из общего числа стоящих на диспансерном учете 62,4% — мужчины, 37,6% — женщины», — уточнила Татьяна Богатырева.

Кроме того, благодаря своевременно начатой терапии, 98% детей от ВИЧ-инфицированных женщин в Крыму рождаются здоровыми.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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