Происшествия
Житель Самары украл из ломбарда в Симферополе браслет за 260 тысяч рублей
В Симферополе грабитель украл из ломбарда золото, чтобы заложить его в Ялте.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Злоумышленником оказался 23-летний житель Самарской области. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о грабеже.
Зайдя в помещение ломбарда, молодой человек попросил показать ему золотой браслет стоимостью 260 тысяч рублей. Он немного повертел украшение в руках, делая вид, что рассматривает, а потом вырвал его из рук продавца и сбежал.
Поймать грабителя удалось при помощи служебной собаки, которая взяла след и указала направление, в котором скрылся грабитель. Выяснилось, что золотое украшение он сдал в ломбард в Ялте, выручив за него всего 160 тысяч рублей. В настоящее время эти деньги изъяты правоохранителями, а сам преступник заключен под стражу.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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