Происшествия
Задушил, обокрал и расчленил: крымчанина судят за убийство знакомого
фото © Новости Крыма
30-летний житель Симферополя предстал перед судом по обвинению в убийстве знакомого, краже и угоне автомобиля.
Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка СК РФ.
По данным ведомства, в июне этого года между обвиняемым и его знакомым произошел конфликт, переросший в драку.
В результате мужчина задушил своего обидчика. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник уничтожил мобильный телефон погибшего, расчленил его тело, упаковал в пакеты, выбросив часть в мусорные контейнеры в черте города, часть – в районе села Урожайное. Затем он угнал автомобиль убитого, бросив его в районе Симферопольского водохранилища, а также похитил из портмоне жертвы деньги. Следователи и полицейские установили личность подозреваемого и задержали его.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы находятся на рассмотрении в Киевском районном суде крымской столицы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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