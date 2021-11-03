Все не так: в Крыму QR-коды отменены, но не для отелей

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Сначала власти сообщили об отмене QR-кодов именно для поселения в гостиницы и санатории Крыма.

В Крыму отменили требование о предоставлении QR-кодов и ПЦР-тестов при посещении госучреждений, для заселения в отели и гостиницы они по-прежнему обязательны, пояснили республиканские власти.

Ранее в среду стало известно, что глава республики Сергей Аксенов внес изменения в указ о повышенной готовности, согласно которому из документа исключен абзац, отменяющий необходимость предъявления QR-кодов и ПЦР-тестов.

Позже власти уточнили, что ослабление касается только посетителей организаций и учреждений, предоставляющих государственные и муниципальные услуги.

Как ранее сообщалось, в конце октября на фоне ухудшения эпидситуации в Крыму власти ввели запрет на бронирование и заселение в отели туристов без QR-кода, сертификата о перенесенном заболевании и отрицательного ПЦР-теста.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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