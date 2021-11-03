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Развитие сюжета: Бизнесмены Севастополя попросили Развожаева объясниться ● Стабильно много: оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе ● Крымчане столкнулись с невозможностью завершить вакцинацию от ковида ● В Евпатории в крупных отелях вакцинировано более 80 процентов сотрудников ● Предприимчивые крымчане продают бесплатные бланки на вакцинацию
Все не так: в Крыму QR-коды отменены, но не для отелей
фото © fedpress.ru
Сначала власти сообщили об отмене QR-кодов именно для поселения в гостиницы и санатории Крыма.
В Крыму отменили требование о предоставлении QR-кодов и ПЦР-тестов при посещении госучреждений, для заселения в отели и гостиницы они по-прежнему обязательны, пояснили республиканские власти.
Ранее в среду стало известно, что глава республики Сергей Аксенов внес изменения в указ о повышенной готовности, согласно которому из документа исключен абзац, отменяющий необходимость предъявления QR-кодов и ПЦР-тестов.
Позже власти уточнили, что ослабление касается только посетителей организаций и учреждений, предоставляющих государственные и муниципальные услуги.
Как ранее сообщалось, в конце октября на фоне ухудшения эпидситуации в Крыму власти ввели запрет на бронирование и заселение в отели туристов без QR-кода, сертификата о перенесенном заболевании и отрицательного ПЦР-теста.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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