Власти России на два года запретили проводить детские утренники

фото © Новости Крыма

Роспотребнадзор продлил до 1 января 2024 года запрет на массовые мероприятия в школах и других учреждениях для детей и молодежи.

Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в среду.

В частности, до 2024 года запрещается проведение массовых мероприятий в школах, спортивных организациях, специализированных учреждений для несовершеннолетних, организаций, осуществляющих проведение временного досуга детей в помещениях: в зданиях торговых центров, аэропортах, железнодорожных вокзалах.

Данный запрет не относится к деятельности организаций среднего профессионального и высшего образования, организаций дополнительного образования и досуговых организаций.

Обязательным остаются проведение термометрии, регулярная уборка и проветривание помещений, изоляция одних групп детей от других.

Контакты детей должны быть минимизированы - за каждым классом должен быть закреплен свой кабинет. Постановление вступает в силу 4 ноября.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымские вузы могут продлить дистанционный формат обучения. Продолжить работать на удаленке вузам разрешило Минобрнауки РФ.

Трудным севастопольским подросткам дадут по наставнику. Представлял законопроект депутатам новый руководитель прокуратуры города Максим Жук. Он сообщил, что с начала 2021 года несовершеннолетними жителями Севастополя совершено 39 преступлений и почти 170 административных правонарушений.

С 8 ноября студенты КФУ будут учиться в дистанционном формате. Студенты Крымского федерального университета с 8 ноября продолжат обучение в дистанционном формате.

Крымский подросток купил машину на деньги, собранные на памятник матери. 14-летний житель Симферополя потратил на себя деньги, собранные на памятник его матери.