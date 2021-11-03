Происшествия
В Симферополе столкнулись троллейбус и две легковушки: есть пострадавший
Один человек получил травмы в аварии с участием троллейбуса и двух легковых автомобилей, которая произошла в среду утром в Симферополе.
Об этом рассказали в пресс-службе республиканского главка МЧС России. ДТП случилось на улице Киевской. На место происшествия оперативно прибыли службы экстренного реагирования. Как выяснилось, в результате аварии один человек оказался зажат в искореженной иномарке.
«Специалистами МЧС проведены мероприятия по деблокированию пострадавшего. Его передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Также была обеспечена пожарная безопасность аварийного участка», - сообщили в ведомстве.
В спасательных работах были задействованы четыре человека.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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