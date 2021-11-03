В Симферополе 25 пассажиров оштрафовали за отсутствие масок

В Симферополе за 2 ноября проверили на соблюдение антиковидных мер 33 маршрутных транспортных средств.

На пассажиров без масок оставлено 25 протоколов. Об этом сообщили в пресс-службе в администрации Симферополя.

Также проверку провели и в торгово-развлекательных центрах, общепит и сферу услуг. Всего составлено 8 первичных актов.

Ранее во время рейда в кинотеатре «Спартак» выявили посетителей, у которых не было QR-кодов. Кроме того, у входа отсутствовал человек, который должен проверять наличие сертификата о вакцинации, QR-кода или отрицательного ПЦР-теста.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчане мокнут под дождем прямо в маршрутном автобусе. Люди ездят в общественном транспорте под зонтами.

Более сотни авто и два автобуса не пустили в Севастополь блокпосты. Более сотни автомобилей и два экскурсионных автобуса задержали на блокпостах на въезде в Севастополь за второй день их работы.

Более 200 машин не пустили в Севастополь за день. Более 200 автомобилей не пропустили через блокпосты в Севастополь.

Аэропорт Симферополя снижает количество рейсов в осенне-зимний период. Аэропорт Симферополь переходит на осенне-зимнее расписание.