В Севастополе посетителя магазина задержали за угрозы костылем и требования купить алкоголь

В одном из севастопольских магазинов задержали мужчину, который угрожал костылем посетителям и требовал, чтобы ему купили выпить.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по РК и Севастополю. «На все просьбы покинуть магазин нарушитель не реагировал, а продолжал оскорбления, размахивал костылем и бросал его, пытаясь попасть в покупателей. При виде росгвардейцев он успокоился и пояснил, что очень желал выпить, но платить за горячительные напитки не хотел», — уточнили в пресс-службе.

Сотрудники Росгвардии приняли решение задержать нарушителя, вскоре он был передан правоохранителям для дальнейшего разбирательства.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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