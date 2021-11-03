В Крыму неожиданно отменили QR-коды при заселении в отели и санатории

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Власти Крыма разрешили бронирование мест в отелях и заселение в гостиницы республики без предоставления QR-кода или сертификата о вакцинации от коронавируса.

Соответствующие изменения внесены в указ главы региона Сергея Аксенова о введении режима повышенной готовности.

В документе говорится, что утратил силу абзац, который предполагал запрет на бронирование средств размещения без QR-кода и разрешал заселение в отели только с QR-кодом и отрицательным ПЦР-тестом.

20 октября власти Крыма ввели систему QR-кодов для заселения в отели. 22 октября ограничения ужесточили – предъявлять QR-код нужно было не только при заселении, но и при бронировании отелей. А при заселении туристы должны были предъявить еще и отрицательный ПЦР-тест.

Комплекс ограничений начал действовать с 25 октября.

Позже информацию об отмене кодов опровергли.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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