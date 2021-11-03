Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Бизнесмены Севастополя попросили Развожаева объясниться ● Стабильно много: оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе ● Крымчане столкнулись с невозможностью завершить вакцинацию от ковида ● В Евпатории в крупных отелях вакцинировано более 80 процентов сотрудников ● Предприимчивые крымчане продают бесплатные бланки на вакцинацию
В Крыму неожиданно отменили QR-коды при заселении в отели и санатории
фото © gazeta.ru
Власти Крыма разрешили бронирование мест в отелях и заселение в гостиницы республики без предоставления QR-кода или сертификата о вакцинации от коронавируса.
Соответствующие изменения внесены в указ главы региона Сергея Аксенова о введении режима повышенной готовности.
В документе говорится, что утратил силу абзац, который предполагал запрет на бронирование средств размещения без QR-кода и разрешал заселение в отели только с QR-кодом и отрицательным ПЦР-тестом.
20 октября власти Крыма ввели систему QR-кодов для заселения в отели. 22 октября ограничения ужесточили – предъявлять QR-код нужно было не только при заселении, но и при бронировании отелей. А при заселении туристы должны были предъявить еще и отрицательный ПЦР-тест.
Комплекс ограничений начал действовать с 25 октября.
Позже информацию об отмене кодов опровергли.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Стабильно много: оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе. За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрировано еще 348 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, днем ранее диагнозы были подтверждены у 345 человек.
Крымчане столкнулись с невозможностью завершить вакцинацию от ковида. Жители Крыма, решившие привиться от коронавируса препаратом «Ковивак», столкнулись с невозможностью завершить вакцинацию.
В Евпатории в крупных отелях вакцинировано более 80 процентов сотрудников. В Евпатории опергруппа, в состав которой вошли представители Минкурортов, МВД и администрации город,а во время проверки на соблюдение антиковидных мер выяснили, что в крупных отелях 80% сотрудников вакцинированы.
Предприимчивые крымчане продают бесплатные бланки на вакцинацию. На центральном автовокзале Симферополя кто-то решил подзаработать и до открытия прививочного кабинеты сдал продавать бланки на вакцинацию по 10 рублей.
Пять человек пострадали в крупном ДТП между Алуштой и Симферополем
Несколько автомобилей столкнулись на автодороге между Алуштой и Симферополем.
Лукашенко расстроился, что Путин не взял его с собой в Крым
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался членам Высшего госсовета Союзного государства, что Владимир Путин не взял его сегодня с собой в Крым.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Крымчане столкнулись с невозможностью завершить вакцинацию от ковида
Жители Крыма, решившие привиться от коронавируса препаратом «Ковивак», столкнулись с невозможностью завершить вакцинацию.
7 часов назад
В ГИБДД предупредили о массовых проверках на дорогах
12 часов назад
Власти России на два года запретили проводить детские утренники
Роспотребнадзор продлил до 1 января 2024 года запрет на массовые мероприятия в школах и других учреждениях для детей и молодежи.