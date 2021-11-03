В Керчи задержали серийных похитителей железнодорожных деталей

Злоумышленниками оказались несколько керчан в возрасте от 19 до 35 лет.

Все они причастны к трем кражам деталей железнодорожного пути, которые совершались летом этого года, сообщили в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

«Похитители проникали на территорию железнодорожной станции и перекидывали через забор имущество, а позже вывозили его на автомобиле и сдавали скупщикам. В итоге, мужчины похитили свыше 160 подкладок под рельсы, а также другие металлические детали верхнего строения пути – клеммы и болты, это около 1,2 тысяч кг металла. Общая сумма причиненного ущерба предприятию составила более 76 тысяч рублей», — уточнили в пресс-службе.

Теперь в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье о краже.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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