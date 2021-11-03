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Происшествия

Туристка застряла на 10-метровом камне на Демерджи

2 ноября в 13:20 крымским спасателям поступил звонок от жительницы Сочи.

Она рассказала, что поднялась на 10-метровый камень на Южной Демерджи и не может сама спуститься.

На помощь девушке прибыла дежурная смена спасателей.

«Сотрудники МЧС Крыма связались с заявителем и выяснили точное место ее нахождения, «Каменный хаос» на западных склонах г. Южная Демерджи», — рассказали в пресс-службе МЧС Республики Крым.

Спасатели установили страховочные перила и при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали туристку в безопасное место. В медицинской помощи она не нуждалась.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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