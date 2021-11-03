Власть
Тарифы ЖКХ в Севастополе повысят
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Тарифы на коммунальные услуги в Севастополе вырастут на 6,3% во втором полугодии 2022 года, сообщает официальный портал правовой информации, где размещено соответствующее распоряжение Правительства РФ.
Наибольшая индексация ожидается в Чечне (6,5%), Санкт-Петербурге (6,3%) и Севастополе (6,2%). На те же 6,2% поднимется тариф в Республике Крым. Меньше всего пострадают жители Свердловской области (2,9%), Марий Эл (3,2%) и Чукотки (3,3%).
Напомним: в июле в городе-герое уже состоялось подорожание на те же 6,2%. Перед этим власти региона сообщали о возможности частично поднять тарифы на электричество и газ, «если позволит общая обстановка в городе». По всей видимости, позволила.
Стоит отметить, что в июле 2021 года Правительство РФ одобрило концепцию Федеральной антимонопольной службы, которая предполагает запрет на корректировку тарифов в течение минимум трех лет. Для реализации концепции планируется принять единый тарифный закон, который станет законодательной базой тарифного регулирования.
С 1 октября 2021 года в городе-герое выросла стоимость проезда — этот процесс местные власти назвали «выравниванием».
В тексте использованы материалы: Форпост
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