Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.0
воздух +14
море +17

Власть

Тарифы ЖКХ в Севастополе повысят

Тарифы ЖКХ в Севастополе повысят

фото © iz.ru

Тарифы на коммунальные услуги в Севастополе вырастут на 6,3% во втором полугодии 2022 года, сообщает официальный портал правовой информации, где размещено соответствующее распоряжение Правительства РФ.

Наибольшая индексация ожидается в Чечне (6,5%), Санкт-Петербурге (6,3%) и Севастополе (6,2%). На те же 6,2% поднимется тариф в Республике Крым. Меньше всего пострадают жители Свердловской области (2,9%), Марий Эл (3,2%) и Чукотки (3,3%).

Напомним: в июле в городе-герое уже состоялось подорожание на те же 6,2%. Перед этим власти региона сообщали о возможности частично поднять тарифы на электричество и газ, «если позволит общая обстановка в городе». По всей видимости, позволила.

Стоит отметить, что в июле 2021 года Правительство РФ одобрило концепцию Федеральной антимонопольной службы, которая предполагает запрет на корректировку тарифов в течение минимум трех лет. Для реализации концепции планируется принять единый тарифный закон, который станет законодательной базой тарифного регулирования.

С 1 октября 2021 года в городе-герое выросла стоимость проезда — этот процесс местные власти назвали «выравниванием».

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Поклонская назвала «убогим» состояние Евпатории. Бывший прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская, назначенная послом России в Кабо-Верде, сказала, что «никогда не видела Евпаторию такой убогой».

Симферопольцы массово воруют плитку с улиц города. В районе Буденовского рынка в Симферополе мужчина набил пакеты старой тротуарной плиткой для личного пользования.

Созданная в Ялте рабочая группа будет выявлять нарушения правил благоустройства. Власти Ялты создали рабочую группу для патрулирования города с целью выявления и фиксации Правил благоустройства на объектах всех форм собственности.

Симферопольское кладбище Абдал по-прежнему утопает в мусоре. Жители столицы Крыма возмущены бездействием ответственных чиновников.

Происшествия
Пять человек пострадали в крупном ДТП между Алуштой и Симферополем

Пять человек пострадали в крупном ДТП между Алуштой и Симферополем

Несколько автомобилей столкнулись на автодороге между Алуштой и Симферополем.

Власть
Лукашенко расстроился, что Путин не взял его с собой в Крым

Лукашенко расстроился, что Путин не взял его с собой в Крым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался членам Высшего госсовета Союзного государства, что Владимир Путин не взял его сегодня с собой в Крым.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Власть
Власти России на два года запретили проводить детские утренники

Власти России на два года запретили проводить детские утренники

Роспотребнадзор продлил до 1 января 2024 года запрет на массовые мероприятия в школах и других учреждениях для детей и молодежи.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации