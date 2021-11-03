Власть
Созданная в Ялте рабочая группа будет выявлять нарушения правил благоустройства
фото © Новости Крыма
Власти Ялты создали рабочую группу для патрулирования города с целью выявления и фиксации Правил благоустройства на объектах всех форм собственности.
Об этом на своей странице в социальных сетях сообщила глава местной администрации Янина Павленко.
«Внедряем новый подход к контролю за порядком в городе. Создаем рабочую группу из числа представителей департаментов по вопросам ЖКХ, мунконтроля, управления торговли, муниципальных предприятий. Еженедельно члены комиссии пешим ходом патрулируют город. Задача – выявлять и фиксировать различные нарушения Правил благоустройства на объектах всех форм собственности – и муниципальных, и республиканских, и арендованных, и частных», – написала она.
По словам Павленко, фиксироваться будет ненадлежащее санитарное состояние территорий, отсутствие урн, разрисованные фасады и ограждения. «По каждому факту департамент муниципального контроля предупреждает собственника или балансодержателя о необходимости в десятидневный срок устранить нарушение», – пояснила она и добавила, что за неисполнение последует протокол и штрафы по ст. 3.11 Закона Республики Крым об административных нарушениях.
При этом градоначальница обратила внимание, что первые уведомления уже направлены – «за разрисованную стену на набережной и замусоренную территорию у морских касс, за неработающие, исписанные граффити и залепленные незаконной рекламой уличные автоматы и прочее».
Павленко также напомнила, что согласно Правилам благоустройства, владельцы земельных участков, зданий и сооружений всех форм собственности обязаны содержать их в надлежащем санитарном состоянии. «В том числе ежедневно проводить уборку и не допускать замусоривания, своевременно закрашивать граффити, использовать «антивандальную» краску, установить видеонаблюдение», – уточнила глава администрации Ялты, подчеркнув, что у муниципальных властей «нет цели наказать, но есть цель сделать любимый город чистым и опрятным».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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