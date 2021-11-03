Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.0
воздух +14
море +17

Коронавирус в Крыму

Сколько денег получат Крым и Севастополь на кислород и лекарства от COVID

12:34 среда, 3 ноября 2021
Сколько денег получат Крым и Севастополь на кислород и лекарства от COVID

фото © rbc.ru

Более 340 миллионов рублей получат Республика Крым и Севастополь из федеральных средств, выделенных на закупку кислородных концентраторов и лекарств для пациентов, лечащихся от COVID-19 на дому.

Об этом говорится в документах, опубликованных на сайте правительства РФ.

Согласно первому распоряжению, регионам России выделят из федерального бюджета более пяти миллиардов рублей на закупку кислородных концентраторов высокой производительности, более 1000 литров в минуту.

Из этих средств Крым получит чуть более 97 миллионов рублей, Севастополь – 64,7 миллиона рублей. В соответствии со вторым документом, Республика Крым и Севастополь получат более 142 и более 36,8 миллионов рублей соответственно на закупку лекарственных препаратов «для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях», иначе говоря, лечатся на дому.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Стабильно много: оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе. За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрировано еще 348 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, днем ранее диагнозы были подтверждены у 345 человек.

Крымчане столкнулись с невозможностью завершить вакцинацию от ковида. Жители Крыма, решившие привиться от коронавируса препаратом «Ковивак», столкнулись с невозможностью завершить вакцинацию.

В Евпатории в крупных отелях вакцинировано более 80 процентов сотрудников. В Евпатории опергруппа, в состав которой вошли представители Минкурортов, МВД и администрации город,а во время проверки на соблюдение антиковидных мер выяснили, что в крупных отелях 80% сотрудников вакцинированы.

Предприимчивые крымчане продают бесплатные бланки на вакцинацию. На центральном автовокзале Симферополя кто-то решил подзаработать и до открытия прививочного кабинеты сдал продавать бланки на вакцинацию по 10 рублей.

Происшествия
Пять человек пострадали в крупном ДТП между Алуштой и Симферополем

Пять человек пострадали в крупном ДТП между Алуштой и Симферополем

Несколько автомобилей столкнулись на автодороге между Алуштой и Симферополем.

Власть
Лукашенко расстроился, что Путин не взял его с собой в Крым

Лукашенко расстроился, что Путин не взял его с собой в Крым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался членам Высшего госсовета Союзного государства, что Владимир Путин не взял его сегодня с собой в Крым.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Власть
Власти России на два года запретили проводить детские утренники

Власти России на два года запретили проводить детские утренники

Роспотребнадзор продлил до 1 января 2024 года запрет на массовые мероприятия в школах и других учреждениях для детей и молодежи.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации