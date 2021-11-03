Сколько денег получат Крым и Севастополь на кислород и лекарства от COVID

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Более 340 миллионов рублей получат Республика Крым и Севастополь из федеральных средств, выделенных на закупку кислородных концентраторов и лекарств для пациентов, лечащихся от COVID-19 на дому.

Об этом говорится в документах, опубликованных на сайте правительства РФ.

Согласно первому распоряжению, регионам России выделят из федерального бюджета более пяти миллиардов рублей на закупку кислородных концентраторов высокой производительности, более 1000 литров в минуту.

Из этих средств Крым получит чуть более 97 миллионов рублей, Севастополь – 64,7 миллиона рублей. В соответствии со вторым документом, Республика Крым и Севастополь получат более 142 и более 36,8 миллионов рублей соответственно на закупку лекарственных препаратов «для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях», иначе говоря, лечатся на дому.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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