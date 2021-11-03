Власть
Симферопольцы массово воруют плитку с улиц города
фото © Крымское информационное агентство
В районе Буденовского рынка в Симферополе мужчина набил пакеты старой тротуарной плиткой для личного пользования.
Об этом сообщают пользователи соцсетей.
На видеозаписи видно, что пешеходная дорожка находится в аварийном состоянии — тротуарная плитка непрочно прилегает к земле и местами разбита. Этой ситуацией мужчина воспользовался и забрал несколько тротуарных плиток себе.
На вопрос очевидца:
«Вы понимаете, что это противозаконно?»
Последовал следующий ответ:
«Да их в мусор выбрасывают. Вчера сгребли вместе с землей и увезли»
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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