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Власть

Симферопольцы массово воруют плитку с улиц города

Симферопольцы массово воруют плитку с улиц города

фото © Крымское информационное агентство

В районе Буденовского рынка в Симферополе мужчина набил пакеты старой тротуарной плиткой для личного пользования.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

На видеозаписи видно, что пешеходная дорожка находится в аварийном состоянии — тротуарная плитка непрочно прилегает к земле и местами разбита. Этой ситуацией мужчина воспользовался и забрал несколько тротуарных плиток себе.

На вопрос очевидца:

«Вы понимаете, что это противозаконно?»

Последовал следующий ответ:

«Да их в мусор выбрасывают. Вчера сгребли вместе с землей и увезли»

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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