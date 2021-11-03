Власть
Симферопольское кладбище Абдал по-прежнему утопает в мусоре
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Жители столицы Крыма возмущены бездействием ответственных чиновников.
На кладбище Абдал в крымской столице образовались огромные кучи мусора, которые никто не торопится убирать, говорится в публикации сообщества «Черный список Симферополь» в социальной сети ВКонтакте.
«Очень стыдно перед всеми, кто покоится здесь, перед памятью тех, кого уже нет рядом с нами. Почему так получилось и кто виноват в этом?» - написал автор публикации.
«Понятно кто - госдеп США», - пошутила в комментарии пользователь соцсети Элла Арикова.
«Кто тендер выиграл, тот и убирает», - отметила Таня Балакина.
«Уже писали об этом. Администрация города писала, что вот-вот. Еще чуть-чуть, потерпите и тогда... Видимо еще не (настало время – прим.», - написал Андрей Ястреб.
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