Симферопольское кладбище Абдал по-прежнему утопает в мусоре

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Жители столицы Крыма возмущены бездействием ответственных чиновников.

На кладбище Абдал в крымской столице образовались огромные кучи мусора, которые никто не торопится убирать, говорится в публикации сообщества «Черный список Симферополь» в социальной сети ВКонтакте.

«Очень стыдно перед всеми, кто покоится здесь, перед памятью тех, кого уже нет рядом с нами. Почему так получилось и кто виноват в этом?» - написал автор публикации.

«Понятно кто - госдеп США», - пошутила в комментарии пользователь соцсети Элла Арикова.

«Кто тендер выиграл, тот и убирает», - отметила Таня Балакина.

«Уже писали об этом. Администрация города писала, что вот-вот. Еще чуть-чуть, потерпите и тогда... Видимо еще не (настало время – прим.», - написал Андрей Ястреб.

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