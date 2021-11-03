Власть
Путин летит в Крым, Лукашенко не приедет
Президент Российской Федерации Владимир Путин посетит Севастополь в «День народного единства», 4 ноября.
Об этом со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова сообщает РИА Новости.
«Завтра президент будет в Севастополе, летит туда из Сочи по случаю Дня народного единства. Он посетит мемориальный комплекс, посвященный окончанию гражданской войны в России, выступит там, возложит цветы и затем завтра также запланирована его встреча с главой Севастополя (Михаилом) Развожаевым»,- сказал Песков.
И уточнил, что из Севастополя президент по видеоконференцсвязи примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства.
Отвечая на вопрос журналистов, почему президент Белоруссии Александр Лукашенко не приедет в Севастополь, пресс-секретарь главы российского государства уточнил, что заседание изначально планировалось по видеосвязи.
Высший госсовет обсудит направления реализации договора о Союзном государстве (СГ) Белоруссии и России до 2023 года и концепцию миграционной политики.=
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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