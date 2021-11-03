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Продлят ли в России нерабочие дни

17:55 среда, 3 ноября 2021
Продлят ли в России нерабочие дни

фото © Новости Крыма

О любых решениях продлить режим нерабочих дней жители российских регионов будут обязательно оповещены. Но пока что таких решений не было, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Каких-либо решений на этот счет не принималось, указом президента установлен режим нерабочих дней до 7 ноября включительно. Если будут какие-то иные решения, сразу будем вас информировать», - цитирует Пескова «Коммерсант».

За последние сутки в России была зарегистрирована рекордная смертность от коронавируса – 1189 человек.

Из-за сложной обстановки с заболеваемостью COVID-19 в ряде российских регионов уже заговорили о том, чтобы продлить режим нерабочих дней и после 7 ноября: пионером стала Новгородская область, губернатор которой уже анонсировал нерабочие дни до 14 ноября.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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