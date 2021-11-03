Предприниматель в Крыму уклонился от уплаты таможенных платежей на 8 млн рублей

Предприниматель в Крыму признан виновным в уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму свыше восьми миллионов рублей. Суд признал его виновным и назначил штраф, сообщила пресс-служба Крымской таможни.

«В 2019 году сотрудники оперативного подразделения Крымской таможни во взаимодействии с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым установили факт уклонения от уплаты таможенных платежей на сумму более восьми миллионов рублей, – отметили в пресс-службе. – По выявленным фактам Крымской таможней возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 194 УК РФ «Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершенное в особо крупном размере».

В ходе проведения проверочных мероприятий сотрудники Крымской таможни выявили «авторазбор», через который реализовывались части автотранспортных средств, находящихся под таможенным контролем и временно ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС с освобождением от уплаты таможенных платежей.

Правоохранители установили, что индивидуальный предприниматель – гражданин Российской Федерации – организовал преступный бизнес по временному ввозу иностранных транспортных средств на территорию РФ с уклонением от уплаты таможенных платежей в крупном размере. «Для реализации своих планов он вступил в преступный сговор с гражданином Украины, который привлекал декларантов, также являющихся гражданами Украины, для временного ввоза на таможенную территорию ЕАЭС в Республику Крым автомобилей иностранной регистрации под видом транспортных средств для личного пользования без уплаты таможенных пошлин, налогов. В дальнейшем, ввезенные транспортные средства, которые находились под таможенным контролем, индивидуальный предприниматель разукомплектовывал и реализовывал по частям, через принадлежащий ему «авторазбор», – уточнили в ведомстве.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории «авторазбора» обнаружены 15 разукомплектованных транспортных средств иностранной регистрации, находящихся под таможенным контролем, а также оригиналы регистрационных документов и расписки об их отчуждении.

Мерой наказания избран штраф в сумме 350 тысяч рублей с конфискаций транспортных средств, явившихся предметами преступления.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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