Поклонская назвала «убогим» состояние Евпатории

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Бывший прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская, назначенная послом России в Кабо-Верде, сказала, что «никогда не видела Евпаторию такой убогой».

Об этом она сказала в интервью сайту Крыминформ.

«Евпаторию знаю, я там выросла. И сейчас про город я могу сказать только одно: такой убогой Евпаторию я не видела никогда за всю свою жизнь. Я могу дать оценку самую негативную, самую отрицательную, самую низкую. Такую грязную Евпаторию, такую неухоженную я еще не видела. Даже предыдущие руководители города, такие как Даниленко, Филонов, который отбывает наказание за должностные преступления, могли держать город в порядке, сегодня, к сожалению, этого нет. Очень жаль», – отметила Поклонская.

Власти Евпатории пока не реагировали на критику Поклонской.

Однако накануне глава администрации города роман Тихончук отметил, что «город стал чище».

«Ежедневно коммунальные службы убирают улицы, скверы, парки, придомовые территории от опавшей листвы и мусора, проводят уборку несанкционированных свалок. В городе был проведен ряд масштабных субботников и приведена в порядок территория, на которой уборку не делали более 30 лет», – написал он в Фейсбуке.

5 октября 2021 года ряд СМИ сообщали о задержании главы горсовета Евпатории Олеси Харитоненко. В горсовете и администрации Евпатории провели следственные действия. «Глава администрации города Роман Тихончук может стать свидетелем по уголовному делу», – писало издание. Позже СМИ сообщали, что Харитоненко подозревают в «злоупотреблении должностными полномочиями» (статья 285 Уголовного кодекса России).

В тексте использованы материалы: Крым.реалии, Крыминформ

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