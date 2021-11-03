Подозреваемый в убийстве, краже и угоне авто симферополец пойдет под суд

Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю завершило расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Симферополя.

Он обвиняется в совершении убийства знакомого, умышленном уничтожении чужого имущества, угоне автомобиля и краже (часть 1 статьи 105, часть 1 статьи 167, часть 1 статьи 166, часть 1 статьи 158 УК РФ), сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«12 июня текущего года в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 30-летнего мужчины, работавшего на станции технического обслуживания автомобилей. Также пропала его машина, мобильный телефон был отключен. У следствия имелись основания полагать, что в отношении пропавшего совершено преступление. С целью отработки всех версий безвестного исчезновения жителя Симферополя следственным путем Главным следственным управлением СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ – «Убийство», – уточнила Постнова.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого, причастного к гибели пропавшего симферопольца.

В ходе следствия установлено, что днем 11 июня текущего года в съемной квартире дома по ул. Мате Залки между двумя знакомыми произошел конфликт, переросший в драку, в результате которой 30-летний мужчина задушил своего обидчика. Спустя два дня, чтобы скрыть следы совершенного преступления, злоумышленник уничтожил мобильный телефон погибшего, расчленил его тело, упаковал в пакеты, выбросив часть в мусорные контейнеры в черте города, часть - в районе села Урожайное. Затем он угнал автомобиль убитого, бросив его в районе Симферопольского водохранилища, а также похитил из портмоне жертвы деньги. В ходе проверки показаний на месте задержанный рассказал об обстоятельствах совершенных преступлений, указав место сокрытия фрагментов тела, автомобиля и иных вещей погибшего.

По ходатайству следствия злоумышленник судом был заключен под стражу, где находится по настоящее время. Сотрудниками следственного отдела по Киевскому району города Симферополя установлены все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела завершено.

Прокуратура Киевского района Симферополя утвердила обвинительное заключение по указанному уголовному делу, добавили в пресс-службе прокуратуры РК.

Дело направлено в Киевский районный суд Симферополя для рассмотрения по существу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе наказали родителей «невиновного» участника ДТП. В Севастополе административную ответственность за попавшего в аварию несовершеннолетнего мопедиста, который нарушил требования ПДД, понесут родители подростка.

В ГИБДД предупредили о массовых проверках на дорогах. Массовые проверки и спецоперации будут проходить на дорогах российских регионов в период ноябрьских праздников.

В Севастополе посетителя магазина задержали за угрозы костылем и требования купить алкоголь. В одном из севастопольских магазинов задержали мужчину, который угрожал костылем посетителям и требовал, чтобы ему купили выпить.

Предприниматель в Крыму уклонился от уплаты таможенных платежей на 8 млн рублей. Предприниматель в Крыму признан виновным в уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму свыше восьми миллионов рублей. Суд признал его виновным и назначил штраф, сообщила пресс-служба Крымской таможни.