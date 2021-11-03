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Очередной корабль ВМС США направился в Черное море
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Танкер-заправщик ВМС США John Lenthall идет в Черное море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО.
Об этом со ссылкой на Twitter Шестого флота Военно-морских сил США сообщает РИА Новости.
В понедельник Шестой флот ВМС США сообщил о том, что в Черное море направился флагманский командный корабль Mount Whitney, его цель – проведение совместных операций с силами Североатлантического альянса. На его борту находятся сотрудники штаба Шестого флота ВМС США и командования морских ударных сил и поддержки НАТО.
Сегодня стало известно о выходе в сторону Черного моря еще одного корабля.
«Танкер-заправщик John Lenthall начал свой переход в северном направлении в Черное море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО в регионе», - говорится в сообщении.
Шестой флот США базируется в штаб-квартире в итальянском Неаполе, он проводит полный спектр военно-морских операций, в том числе совместно с союзниками и партнерами из других государственных ведомств.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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