Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.0
воздух +14
море +17

Власть

Очередной корабль ВМС США направился в Черное море

18:31 среда, 3 ноября 2021
Очередной корабль ВМС США направился в Черное море

фото © ria.ru

Танкер-заправщик ВМС США John Lenthall идет в Черное море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО.

Об этом со ссылкой на Twitter Шестого флота Военно-морских сил США сообщает РИА Новости.

В понедельник Шестой флот ВМС США сообщил о том, что в Черное море направился флагманский командный корабль Mount Whitney, его цель – проведение совместных операций с силами Североатлантического альянса. На его борту находятся сотрудники штаба Шестого флота ВМС США и командования морских ударных сил и поддержки НАТО.

Сегодня стало известно о выходе в сторону Черного моря еще одного корабля.

«Танкер-заправщик John Lenthall начал свой переход в северном направлении в Черное море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО в регионе», - говорится в сообщении.

Шестой флот США базируется в штаб-квартире в итальянском Неаполе, он проводит полный спектр военно-морских операций, в том числе совместно с союзниками и партнерами из других государственных ведомств.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Черном море российские подводники учились обстреливать корабли противника. В акватории Черного моря российские подводники учились наносить ракетный удар по отряду кораблей условного противника.

Американские СМИ сообщили о подготовке нападения на Крым. Бомбардировщики ВВС США B-1B Lancer отрабатывают главную задачу по уничтожению кораблей Балтийского и Черноморского флотов России, пишет ведущее американское издание Forbes.

Новейший комплекс контроля за космическим пространством введут в строй в Крыму. Новейший лазерно-оптический комплекс Системы контроля за космическим пространством (СККП) выведут на боевое дежурство в Крыму в 2022 году.

В Крыму вынесен приговор кавказцу, устроившему драку в центре Симферополя. Крымский гарнизонный военный суд признал рядового, который спровоцировал драку в центре Симферополя, виновным в хулиганстве с применением насилия.

Происшествия
Пять человек пострадали в крупном ДТП между Алуштой и Симферополем

Пять человек пострадали в крупном ДТП между Алуштой и Симферополем

Несколько автомобилей столкнулись на автодороге между Алуштой и Симферополем.

Власть
Лукашенко расстроился, что Путин не взял его с собой в Крым

Лукашенко расстроился, что Путин не взял его с собой в Крым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался членам Высшего госсовета Союзного государства, что Владимир Путин не взял его сегодня с собой в Крым.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Власть
Власти России на два года запретили проводить детские утренники

Власти России на два года запретили проводить детские утренники

Роспотребнадзор продлил до 1 января 2024 года запрет на массовые мероприятия в школах и других учреждениях для детей и молодежи.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации