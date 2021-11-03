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Крым вновь обновил суточный антирекорд по числу заболевших коронавирусом, заразился 741 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 9 731 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 1076 человек, выздоровевших за весь период – 86 689.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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