Власть
Instagram заблокировал страницу правительства Севастополя
Правительство Севастополя больше не доступно в Instagram.
Власти города заявили, что соцсеть заблокировала их страницу из-за «чрезмерной активности», информирует ТАСС.
При переходе с официального сайта правительства в Instagram отображается надпись «К сожалению, страница недоступна. Возможно, ссылка, по которой вы перешли, недействительна или страница удалена».
Правительство Севастополя подтвердило ТАСС, что «Instagram заблокировал официальную страницу правительства Севастополя».
«Причина – слишком много ответов на комментарии пользователей, соцсеть называет это чрезмерной активностью», – утверждают власти города.
Уточняется, что страницу восстановить не удалось. На аккаунт правительства были подписаны около 10 тыс. пользователей. При этом власти города открыли новую страницу.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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