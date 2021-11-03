Instagram заблокировал страницу правительства Севастополя

Правительство Севастополя больше не доступно в Instagram.

Власти города заявили, что соцсеть заблокировала их страницу из-за «чрезмерной активности», информирует ТАСС.

При переходе с официального сайта правительства в Instagram отображается надпись «К сожалению, страница недоступна. Возможно, ссылка, по которой вы перешли, недействительна или страница удалена».

Правительство Севастополя подтвердило ТАСС, что «Instagram заблокировал официальную страницу правительства Севастополя».

«Причина – слишком много ответов на комментарии пользователей, соцсеть называет это чрезмерной активностью», – утверждают власти города.

Уточняется, что страницу восстановить не удалось. На аккаунт правительства были подписаны около 10 тыс. пользователей. При этом власти города открыли новую страницу.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе дезинфицировали авто с Развожаевым перед приездом Путина. В Севастополе авто с главой города Михаилом Развожаевым прошло дезинфекцию перед приездом президента России Владимира Путина.

Продлят ли в России нерабочие дни. О любых решениях продлить режим нерабочих дней жители российских регионов будут обязательно оповещены. Но пока что таких решений не было, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Путин летит в Крым, Лукашенко не приедет. Президент Российской Федерации Владимир Путин посетит Севастополь в «День народного единства», 4 ноября.

Стало известно почему задержан мэр Белогорска. Сотрудники ФСБ задержали с поличным при получении взятки главу администрации Белогорска Игоря Ипатко.