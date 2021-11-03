Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.0
воздух +14
море +17

Власть

Instagram заблокировал страницу правительства Севастополя

Правительство Севастополя больше не доступно в Instagram.

Власти города заявили, что соцсеть заблокировала их страницу из-за «чрезмерной активности», информирует ТАСС.

При переходе с официального сайта правительства в Instagram отображается надпись «К сожалению, страница недоступна. Возможно, ссылка, по которой вы перешли, недействительна или страница удалена».

Правительство Севастополя подтвердило ТАСС, что «Instagram заблокировал официальную страницу правительства Севастополя».

«Причина – слишком много ответов на комментарии пользователей, соцсеть называет это чрезмерной активностью», – утверждают власти города.

Уточняется, что страницу восстановить не удалось. На аккаунт правительства были подписаны около 10 тыс. пользователей. При этом власти города открыли новую страницу.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе дезинфицировали авто с Развожаевым перед приездом Путина. В Севастополе авто с главой города Михаилом Развожаевым прошло дезинфекцию перед приездом президента России Владимира Путина.

Продлят ли в России нерабочие дни. О любых решениях продлить режим нерабочих дней жители российских регионов будут обязательно оповещены. Но пока что таких решений не было, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Путин летит в Крым, Лукашенко не приедет. Президент Российской Федерации Владимир Путин посетит Севастополь в «День народного единства», 4 ноября.

Стало известно почему задержан мэр Белогорска. Сотрудники ФСБ задержали с поличным при получении взятки главу администрации Белогорска Игоря Ипатко.

Происшествия
Пять человек пострадали в крупном ДТП между Алуштой и Симферополем

Пять человек пострадали в крупном ДТП между Алуштой и Симферополем

Несколько автомобилей столкнулись на автодороге между Алуштой и Симферополем.

Власть
Лукашенко расстроился, что Путин не взял его с собой в Крым

Лукашенко расстроился, что Путин не взял его с собой в Крым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожаловался членам Высшего госсовета Союзного государства, что Владимир Путин не взял его сегодня с собой в Крым.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Власть
Власти России на два года запретили проводить детские утренники

Власти России на два года запретили проводить детские утренники

Роспотребнадзор продлил до 1 января 2024 года запрет на массовые мероприятия в школах и других учреждениях для детей и молодежи.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации