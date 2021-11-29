Завершить работы на площади Ленина в Симферополе пообещали до конца года

фото © пресс-служба администрации Симферополя

Благоустройство знакового для крымской столицы пространства сильно затянулось.

Затянувшееся благоустройство центральной площади столицы Крыма – площади Ленина, пообещали завершить до конца этого года. Соответствующее обязательство, по словам симферопольского мэра Валентина Демидова, взяла на себя подрядная организация.

Мэр заявил губернатору Крыма Сергею Аксенову, что завершить работы до конца года вполне реально, потому что они в большей части выполнены: осталось уложить покрытие на площади, передает Крыминформ. Демидов заверил, что ежедневно посещает объект благоустройства и наблюдает позитивную динамику. По его словам, подрядная организация значительно увеличила производственные мощности на площади Ленина.

При этом сдать благоустроенную площадь Куйбышева власти пообещали уже 1 декабря.

В этом году уже сдали три отремонтированных сквера. Из запланированных 17 дворовых территорий благоустроили 15 объектов. Оставшиеся два, по словам градоначальника, сдадут в первую неделю декабря.

Ранее завершение реконструкции площади Ленина в Симферополе, которая идет с весны этого года, переносили на 2022 год.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе введен режим повышенной готовности из-за надвигающейся бури. Режим повышенной готовности введен на территории крымской столицы в связи с прогнозируемым ухудшением погоды в ближайшие дни.

Симферопольцы пытаются понять, откуда в кране странная голубая вода. Люди шутят, что благодаря такому новшеству больше не придется тратиться на стиральный порошок и антифриз.

Власти Симферополя решили потратить на новогодние гирлянды еще 25 млн рублей. Администрация Симферополя направит более 25 млн рублей на покупку и обновление светодиодных новогодних уличных украшений.

И так сойдет: в Керчи тротуар проложили прямо через столбы. В Керчи на улице Черноморской дорожники сделали тротуар с препятствиями: столбы стоят прямо на пути следования пешеходов и мешают проходу.