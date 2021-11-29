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Власть

Задержанный в Керчи экс-чиновник арестован судом на два месяца

16:43 понедельник, 29 ноября 2021
Керчь

Керченский городской суд Крыма избрал меру пресечения в виде заключения под стражу бывшему начальнику управления единого заказчика администрации Керчи Сергею Органову.

Как сообщили в суде, под стражей он будет находиться до 22 января 2022 года.

«У органов предварительного следствия и суда имелись все основания полагать, что, находясь на свободе, подозреваемый может скрыться от органов предварительного следствия и суда, либо иным образом воспрепятствовать производству по делу, в том числе оказать моральное и физическое давление на свидетелей, – говорится в сообщении.

– Постановление принято судом после проверки представленных материалов, заслушивания участников процесса и с учетом того, что гражданин подозревается в совершении ряда преступлений, в том числе совершении особо тяжкого преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет».

В суде уточнили, что Органова подозревают в совершении преступлений по части 1 статьи 327 УК РФ – подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков, а также по части 2 и пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ – получение взятки.

«Следствием установлено, что гражданин, являясь должностным лицом, занимая должность начальника управления единого заказчика администрации Керчи, в период времени с 13 февраля 2020 года по 22 октября 2021 года получал незаконные денежные вознаграждения – взятки за выполнение законных действий в пользу взяткодателя», –  добавили в суде.

Накануне стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего начальника управления единого заказчика администрации Керчи Сергея Органова. Он брал взятки систематически, как наличными деньгами, так и в виде дорогих телефонов, а также транспортным средством. Позже в Следственном комитете рассказали подробности дела.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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