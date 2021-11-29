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Власть

Власти Крыма в шоке от того, как выглядят номера в трехзвездочных отелях

11:03 понедельник, 29 ноября 2021
Власти Крыма в шоке от того, как выглядят номера в трехзвездочных отелях

фото © Вадим ВолченкоFacebook

Классификаторы, давшие три звезды «убитым» отелям, понесут административную ответственность.

Об этом сообщил Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Министр выложил на своей странице в Facebook фото «убитых» номеров отелей, которым классификаторы присвоили три звезды.

«Разбирает злость как наши псевдо-эксперты и горе-классификаторы повесили на эти объекты 3 звезды?! Сколько стоит так ослепнуть? Подставляют и владельцев отелей, хотя их вина тоже есть — в доступном отеле тоже должно быть чисто и уютно.

Мошенникам-классификаторам предстоит административная ответственность, а затем и оценка правоохранителей, но самое неприятное это отрицательные эмоции наших гостей и имиджевые потери всего региона», — отметил Волченко.

Напомним, комиссия в составе представителей Министерства курортов и туризма Республики Крым, Федерального агентства по туризму и Роспотребнадзора начала проверку ряда крымских объектов размещения.

Проверка вызвана рядом жалоб туристов в курортных регионах ЮФО на несоответствие средств размещения требованиям категории гостиниц, присвоенных по итогам классификации.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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Власти Крыма в шоке от того, как выглядят номера в трехзвездочных отелях

Власти Крыма в шоке от того, как выглядят номера в трехзвездочных отелях фото

Классификаторы, давшие три звезды «убитым» отелям, понесут административную ответственность.

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