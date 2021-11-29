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Происшествия

Ветер со скоростью 40 м/с обесточил три десятка ЛЭП в Крыму

20:02 понедельник, 29 ноября 2021
Ветер со скоростью 40 м/с обесточил три десятка ЛЭП в Крыму

фото © Delfi

Ураганный ветер в Крыму вечером в понедельник усилился до 40 метров в секунду, повреждения на линиях электропередачи устраняют более 200 специалистов.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго».

«В период действия штормового предупреждения 29 ноября (усиление северо-западного ветра до 40 м/с) в электрических сетях «Крымэнерго» зафиксировано отключение питающих центров в высоковольтных сетях. По состоянию на 20:00 обесточены 2 линии электропередачи 110 кВ, 28 линий 6-10 кВ», – сказано в сообщении.

Наиболее пострадали город Симферополь, Симферопольский район.

Для оперативного восстановления энергоснабжения задействованы 70 выездных бригад энергетиков – 243 специалиста и 76 единиц техники. Предприятие работает в режиме повышенной готовности.

Создан оперативный штаб, предусмотрены резервные источники электроснабжения.

Особое внимание уделяется социально важным объектам. Энергетики продолжают трудиться в круглосуточном режиме, добавили в пресс-службе «Крымэнерго».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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