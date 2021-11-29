«Ветер с камнями и деревья на машины». Шторм парализовал Севастополь

фото © Форпост

Сотни машин и пассажиров оказались заложниками штормовой ситуации.

Вечером 29 ноября в районе автовокзала в Севастополе прямо на автомобиль на полосе движения по направлению на Корабельную сторону упал тополь. Падение дерева не только повредило машину, но и полностью парализовало движение транспорта в обе стороны.

В результате ЧП напротив здания автовокзала на дороге образовался затор от площади Суворова до остановки общественного транспорта «Памятни матросу Кошке» и дальше. В пробке одновременно стояли сотни частных машин и десятки троллейбусов с автобусами. Движение было одновременно парализовано на Красном спуске и Спуске Котовского.

Отметим, что машина МЧС была вынуждена пробиваться к месту падения дерева прямо по тротуарам, объезжая гигантский транспортный затор.

О состоянии жизни и здоровья водителя автомобиля, на который упало дерево, на момент выхода публикации достоверной информации получить не удалось. При этом около 19:02 от места происшествия с включенными сигналами отъезжала карета скорой помощи.

Отметим, что 20:20 в пресс-службе МЧС сообщили, что пострадавших при падении дерева на автовокзале нет.

Помимо происшествия у автовокзала упавший тополь повредил припаркованный автомобиль в районе проспекта Октябрьской Революции. Также дерево упало на машину на проспекте Генерала Острякова, 15. Еще одно упавшее дерево чуть не придавило прохожих в районе горбольницы №1. На улице Генерала Мельника в районе «Новацентра» порывом ветра снесло остановочный павильон.

Добавим, что главное управление МЧС по Севастополю предупреждало горожан об усилении ветра до показателей в 22 метра в секунду.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

МЧС предупредило об усилении ветра в Крыму в ближайшие два часа. Ураганный ветер до 35 метров в секунду ожидается в Крыму в ближайшие несколько часов.

Ураган не уходит: в Крыму еще усилится ветер и пройдут ливни. В ближайшие сутки Крым будет еще под влиянием урагана: прогнозируется местами усиление ветра и ливни.

«Турецкий» шторм дошел до Крыма: что происходит. Усилившийся к вечеру понедельника ураганный ветер обесточил большую часть крымской столицы, также пострадали другие районы Крыма.

В Крыму прошел грязевой дождь. В Симферопольском районе во время дождя один из участников дорожного движения на лобовом стекле автомобиля обнаружил мутные пятна.