Происшествия
«Ветер с камнями и деревья на машины». Шторм парализовал Севастополь
фото © Форпост
Сотни машин и пассажиров оказались заложниками штормовой ситуации.
Вечером 29 ноября в районе автовокзала в Севастополе прямо на автомобиль на полосе движения по направлению на Корабельную сторону упал тополь. Падение дерева не только повредило машину, но и полностью парализовало движение транспорта в обе стороны.
В результате ЧП напротив здания автовокзала на дороге образовался затор от площади Суворова до остановки общественного транспорта «Памятни матросу Кошке» и дальше. В пробке одновременно стояли сотни частных машин и десятки троллейбусов с автобусами. Движение было одновременно парализовано на Красном спуске и Спуске Котовского.
Отметим, что машина МЧС была вынуждена пробиваться к месту падения дерева прямо по тротуарам, объезжая гигантский транспортный затор.
О состоянии жизни и здоровья водителя автомобиля, на который упало дерево, на момент выхода публикации достоверной информации получить не удалось. При этом около 19:02 от места происшествия с включенными сигналами отъезжала карета скорой помощи.
Отметим, что 20:20 в пресс-службе МЧС сообщили, что пострадавших при падении дерева на автовокзале нет.
Помимо происшествия у автовокзала упавший тополь повредил припаркованный автомобиль в районе проспекта Октябрьской Революции. Также дерево упало на машину на проспекте Генерала Острякова, 15. Еще одно упавшее дерево чуть не придавило прохожих в районе горбольницы №1. На улице Генерала Мельника в районе «Новацентра» порывом ветра снесло остановочный павильон.
Добавим, что главное управление МЧС по Севастополю предупреждало горожан об усилении ветра до показателей в 22 метра в секунду.
В тексте использованы материалы: Форпост
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