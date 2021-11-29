В Ялте среди старых шин обнаружили человеческий череп

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В Ялте, на улице Красноармейская во время выгрузки автопокрышек обнаружили человеческий череп.

Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

«С Массандры на Красноармейскую привозят отжившую автомобильную резину и измельчают ее. Сотрудники как раз этим и занимались, когда наткнулись на материал, с которым они работать не привыкли. Машина, собирающая покрышки, привезла с собой расколотый череп», — говорится в сообщении.

Человеческие останки нашел охранник, он вызвал полицию. По предварительным данным черепу 15 лет. Подробности выясняются.

В пресс-службе Следственного комитета по РК нам отказались прокомментировать информацию, посоветовав направить информационный запрос.

Напомним, ранее в селе Окуневка Черноморского района местные жители обнаружили человеческие останки.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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