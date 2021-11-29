Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.5
воздух +17
море +13

Происшествия

В Ялте среди старых шин обнаружили человеческий череп

10:18 понедельник, 29 ноября 2021
Ялта
В Ялте среди старых шин обнаружили человеческий череп

фото © mash_na_volne

В Ялте, на улице Красноармейская во время выгрузки автопокрышек обнаружили человеческий череп.

Об этом сообщает Telegram-канал  «Mash на волне».

«С Массандры на Красноармейскую привозят отжившую автомобильную резину и измельчают ее. Сотрудники как раз этим и занимались, когда наткнулись на материал, с которым они работать не привыкли. Машина, собирающая покрышки, привезла с собой расколотый череп», — говорится в сообщении.

Человеческие останки нашел охранник, он вызвал полицию. По предварительным данным черепу 15 лет. Подробности выясняются.

В пресс-службе Следственного комитета по РК нам отказались прокомментировать информацию, посоветовав направить информационный запрос.

Напомним, ранее в селе Окуневка Черноморского района местные жители обнаружили человеческие останки.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе два мерседеса не поделили ночное шоссе: есть пострадавшие. В Севастополе в районе Инкермана произошла авария с участием двух мерседесов – легкового автомобиля и микроавтобуса, пассажиры которого попали в больницу.

В Евпатории водитель легковушки, убегая от погони, протаранил остановку. На выходных ночью в Евпатории водитель легкового автомобиля, убегая от полицейской погони, протаранил автобусную остановку.

В Крыму трассу «Тавриду» после аварии засыпало яблоками. Сегодня ночью на трассе «Таврида» в районе села Льговское произошло ДТП.

ДТП у кладбища: в Севастополе троллейбус не разъехался с автомобилем. В Севастополе в районе старого кладбища произошло жесткое столкновение троллейбуса с автомобилем отечественной марки. Факт ДТП подтвердили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Власть
Власти Крыма в шоке от того, как выглядят номера в трехзвездочных отелях

Власти Крыма в шоке от того, как выглядят номера в трехзвездочных отелях фото

Классификаторы, давшие три звезды «убитым» отелям, понесут административную ответственность.

Происшествия
В Ялте среди старых шин обнаружили человеческий череп

В Ялте среди старых шин обнаружили человеческий череп

В Ялте, на улице Красноармейская во время выгрузки автопокрышек обнаружили человеческий череп.

Общество
Сильный ветер и дожди ожидаются в Симферополе в ближайшие двое суток

Сильный ветер и дожди ожидаются в Симферополе в ближайшие двое суток

Сильные дожди и северо-западный ветер ожидаются в Симферополе 29 и 30 ноября.

Общество
Как глобальное потепление отражается на климате Крыма и превратится ли он в остров

Как глобальное потепление отражается на климате Крыма и превратится ли он в остров

О последствиях изменения климата, которые можно увидеть уже сейчас, «Крымская газета» узнала у специалистов.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации