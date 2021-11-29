В Севастополе сотрудники уголовного розыска задержали нашедшего мобильный телефон гражданина

17-летний житель Севастополя потерял на улице смартфон стоимостью 18 тысяч рублей и этим воспользовался случайный прохожий.

Молодой человек рассказал, что, когда возвращался домой, не заметил, как выронил из кармана мобильный телефон. Спустя время, обнаружив пропажу, он обратился с заявлением в отдел МВД России по Балаклавскому району.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Злоумышленником оказался ранее судимый 29-летний житель Севастополя.

Мужчина дал признательные показания и рассказал, что на улице нашел мобильный телефон, но решил не возвращать его владельцу, а распорядиться им по своему усмотрению. Он отключил смартфон, вытащил и выбросил сим-карту и обнулил настройки. Украденный телефон злоумышленник сбыл в ломбард, а вырученные деньги потратил на алкоголь.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Симферопольца поймали во время продажи штык-ножа к автомату Калашникова. Симферополец стал фигурантом уголовных дел о незаконном обороте и изготовлении оружия.

Россиянин попался на сбыте поддельных банкнот в Севастополе. Севастопольские полицейские задержали 25-летнего жителя Новосибирской области, подозреваемого в серийном сбыте фальшивых купюр и хранении наркотиков.

В Симферополе внук украл у своей бабушки 100 тысяч рублей. В отдел полиции крымской столицы обратилась 89-летняя местная жительница, которая пожаловалась на кражу крупной суммы с ее банковской карты.

В Ялте мошенник-рецидивист «продал» автозапчастей на 40 тысяч рублей. Потерпевшие связывались с мужчиной для заказа автомобильных запчастей и обговорив детали сделки, переводили денежные средства на банковскую карту.