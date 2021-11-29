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Происшествия

В Севастополе сотрудники уголовного розыска задержали нашедшего мобильный телефон гражданина

17:55 понедельник, 29 ноября 2021
Севастополь

17-летний житель Севастополя потерял на улице смартфон стоимостью 18 тысяч рублей и этим воспользовался случайный прохожий.

Молодой человек рассказал, что, когда возвращался домой, не заметил, как выронил из кармана мобильный телефон. Спустя время, обнаружив пропажу, он обратился с заявлением в отдел МВД России по Балаклавскому району.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его. Злоумышленником оказался ранее судимый 29-летний житель Севастополя.

Мужчина дал признательные показания и рассказал, что на улице нашел мобильный телефон, но решил не возвращать его владельцу, а распорядиться им по своему усмотрению. Он отключил смартфон, вытащил и выбросил сим-карту и обнулил настройки. Украденный телефон злоумышленник сбыл в ломбард, а вырученные деньги потратил на алкоголь.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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