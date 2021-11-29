В Севастополе назвали самые востребованные и высокооплачиваемые профессии

В Севастополе более всего востребованы инженеры, водители, специалисты и техники – а уже потом, несмотря на пандемию, врачи и медсестры. Профессия учителя вовсе оказалась невостребованной у работодателей.

Такие данные приводятся в справке, составленной городским Центром занятости.

Через Центр занятости работодатели Севастополя готовы дать работу 157 инженерам, 123 водителям, 90 специалистам, 80 техникам, 72 врачам, 42 медсестрам, 33 бухгалтерам и 28 лаборантам. Стоит отметить, что Центр занятости не зафиксировал интереса к специалистам, на нехватку которых постоянно жалуются севастопольцы – например, учителей.

Хотя спрос на врачей существенно уступает водителям, оплата медицинского труда входит в топ по региону – до 150 000 рублей, самой денежной остается сфера IT, где зарплаты достигают 300 000 рублей. Подобных вакансий в Центре занятости не имеется, но можно попытать счастья в статусе слесаря по ремонту автомобилей (до 100 000 рублей), облицовщика или резчика по камню (до 70 000 рублей) или пойти на гадание онлайн.

Основными работодателями в Севастополе выступают государственные и крупные частные предприятия – Севэлектроавтотранс, Водоканал, Севтеплоэнерго, «Золотая балка», «СВЗ Агро» и «Царь хлеб».

Численность рабочей силы в Севастополе (от 15 лет и старше) за июль-сентябрь 2021 года составила 239,1 тыс. человек - это, отмечает Центр занятости, на 15,4 тыс. человек больше, чем за тот же период прошлого года. сравнении с аналогичным периодом 2020 года.

В целом, безработица в Севастополе остается крайне низкой – всего 3,8% к численности рабочей силы (аналогичный период 2020 года – 4,5 %).

В тексте использованы материалы: Форпост

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