Происшествия
В Севастополе два мерседеса не поделили ночное шоссе: есть пострадавшие
В Севастополе в районе Инкермана произошла авария с участием двух мерседесов – легкового автомобиля и микроавтобуса, пассажиры которого попали в больницу.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД России. Причиной ДТП, как сообщают в ведомстве, стал выезд на встречку легковушки, водитель которой не справился с управлением из-за мокрой дороги.
«Водитель 1991 года рождения, управляя легковым автомобилем Mercedes-Benz, не учел состояние дорожного покрытия после осадков, потерял контроль над управлением транспортного средства и выехал на полосу встречного движения», – сообщили в полиции.
В результате легковое авто столкнулось с микроавтобусом Mercedes Vito.
Двое его пассажиров получили различные травмы и попали в городскую больницу. Авария произошла около восьми часов вечера накануне, 28 ноября, на автодороге Симферополь – Бахчисарай – Севастополь, на участке Лабораторного шоссе, ведущего в Инкерман.
К опубликованном в социальной сети посту о произошедшем один из комментаторов написал, что в легковом автомобиле, который занесло на встречку, были молодые ребята, а в Mercedes Vito – его близкие.
«Они влетели в спускавшийся в Инкерман «Вито», в котором возвращались домой мои родственники. Сестру с дочерью увезли в больницу, муж ее в шоковом состоянии. Ждем инф. от врачей», – говорится в комментарии.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму трассу «Тавриду» после аварии засыпало яблоками. Сегодня ночью на трассе «Таврида» в районе села Льговское произошло ДТП.
ДТП у кладбища: в Севастополе троллейбус не разъехался с автомобилем. В Севастополе в районе старого кладбища произошло жесткое столкновение троллейбуса с автомобилем отечественной марки. Факт ДТП подтвердили в пресс-службе регионального управления МВД России.
Севастополец нашел загадочный арсенал на чердаке своего дома. Житель Севастополя во время ремонта старой электропроводки обнаружил на чердаке собственного дома целый арсенал.
В недавно открытом сквере Симферополя сорвались качели: пострадала женщина. Жители симферопольского микрорайона Фонтаны жалуются на качество работ в новом сквере «Ветан» на улице Селим-Герай, открытие которого состоялось 5 ноября.
Власти Крыма в шоке от того, как выглядят номера в трехзвездочных отелях фото
Классификаторы, давшие три звезды «убитым» отелям, понесут административную ответственность.
В Ялте среди старых шин обнаружили человеческий череп
В Ялте, на улице Красноармейская во время выгрузки автопокрышек обнаружили человеческий череп.
Сильный ветер и дожди ожидаются в Симферополе в ближайшие двое суток
Сильные дожди и северо-западный ветер ожидаются в Симферополе 29 и 30 ноября.
Ураган обрушится на Крым: четыре дня шторма, ливней и снега
Сильные дожди и усиление ветра ожидаются в Крыму в предстоящие выходные дни и в начале следующей недели.
26 ноября
Аксенов наругал чиновников за вранье
25 ноября
В Крыму может подорожать газ и свет
25 ноября
Как глобальное потепление отражается на климате Крыма и превратится ли он в остров
О последствиях изменения климата, которые можно увидеть уже сейчас, «Крымская газета» узнала у специалистов.