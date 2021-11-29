В Севастополе два мерседеса не поделили ночное шоссе: есть пострадавшие

В Севастополе в районе Инкермана произошла авария с участием двух мерседесов – легкового автомобиля и микроавтобуса, пассажиры которого попали в больницу.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД России. Причиной ДТП, как сообщают в ведомстве, стал выезд на встречку легковушки, водитель которой не справился с управлением из-за мокрой дороги.

«Водитель 1991 года рождения, управляя легковым автомобилем Mercedes-Benz, не учел состояние дорожного покрытия после осадков, потерял контроль над управлением транспортного средства и выехал на полосу встречного движения», – сообщили в полиции.

В результате легковое авто столкнулось с микроавтобусом Mercedes Vito.

Двое его пассажиров получили различные травмы и попали в городскую больницу. Авария произошла около восьми часов вечера накануне, 28 ноября, на автодороге Симферополь – Бахчисарай – Севастополь, на участке Лабораторного шоссе, ведущего в Инкерман.

К опубликованном в социальной сети посту о произошедшем один из комментаторов написал, что в легковом автомобиле, который занесло на встречку, были молодые ребята, а в Mercedes Vito – его близкие.

«Они влетели в спускавшийся в Инкерман «Вито», в котором возвращались домой мои родственники. Сестру с дочерью увезли в больницу, муж ее в шоковом состоянии. Ждем инф. от врачей», – говорится в комментарии.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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