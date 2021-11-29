Происшествия
В Севастополе автовоз с несколькими автомобилями «слетел» с дороги
На трассе в районе Инкермана автовоз вместе с грузом слетел с дороги.
Очевидцы опубликовали видео в соцсетях.
«Кто-то не дождется свою ласточку», — пишут в соцсетях.
Обстоятельства происшествия выясняются.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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