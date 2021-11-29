В Крыму уволили нахамившего пассажиру водителя автобуса

В Симферополе из-за конфликта с пассажиром отстранили от работы водителя одного из маршрутных автобусов, курсирующих по городу.

Об этом сообщил врио министра транспорта Крыма Николай Лукашенко на совещании по проблемным вопросам ЖКХ и реализации инфраструктурных проектов, передает «Крым 24».

«Была жалоба по одному из маршрутов (в Симферополе. – ред.). Там водитель по-хамски общался с пассажиром. Соответственно приняты меры – выговор, и был отстранен. Других жалоб не поступало», – пояснил он.

Также Лукашенко рассказал, что Минтранспорта Крыма ведет учет недобросовестных водителей общественного транспорта – так называемый «черный список».

Он отметил, что неоднократно перевозчики штрафовали водителей за хамство при общении с пассажирами, а также увольняли их по таким же причинам.

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