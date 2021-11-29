Происшествия
В Крыму трассу «Тавриду» после аварии засыпало яблоками
Сегодня ночью на трассе «Таврида» в районе села Льговское произошло ДТП.
Грузовой автомобиль врезался в стоящую «Газель», которая, судя по фото, опубликованном очевидцами в соцсетях, перевозила яблоки.
«По «Тавриде» в сторону Симферополя ДТП. На 23:30 движение затруднено. Стоящую Газель догнал большегруз», — рассказали в соцсетях очевидцы аварии.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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